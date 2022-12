In arrivo il Samsung Galaxy Book2 Pro 360 con Snapdragon 8cx Gen 3

Ascolta questo articolo

Era il Febbraio 2022 quando, nel contesto del MWC 2022, Samsung presentò il suo notebook convertibile Galaxy Book2 Pro 360 che, nelle scorse ore, è stato oggetto di una rivisitazione attraverso il prossimo varo di una versione “carrozzata” dal chipmaker Qualcomm.

Il rinnovato Galaxy Book2 Pro 360 ha uno chassis molto maneggevole, con uno spessore di 1,5 mm e un peso di pressappoco 1,05 kg. Si apre palesando un display touch AMOLED da 13.3 pollici, con una risoluzione FullHD: grazie alla cerniera, è possibile ruotare lo schermo di 360°, usando il dispositivo anche come tablet, per prendere appunti e disegnare tramite la S-Pen supportata. La webcam è a 108p di risoluzione e, nelle videochiamate, si accompagna a speaker integrati col supporto al Dolby Atmos.

La tastiera è retroilluminata. Ai lati il corpo macchina include un lettore di microSD e tre porte USB Type-C. La vera novità arriva grazie al cambio di chipset rispetto al vecchio modello: ora è presente a bordo il SoC Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 3, introdotto nel Dicembre del 2021, con un miglioramento del 57% quanto a prestazioni, dell’85% quanto a supporto per le attività in multi-tasking, ma non solo. La nuova piattaforma scelta porta con sé anche un miglioramento del 60% sulle prestazioni grafiche rispetto alla GPU Adreno della 2a generazione dello Snapdragon 8cx.

In più, vi è la tecnologia Qualcomm FastConnect 6900, che porta tra le connettività senza fili, comprensive del Bluetooth 5.2, il supporto al Wi-Fi 6E per una maggior copertura rispetto al semplice Wi-Fi 6. Anche l’autonomia ne trae beneficio: in genere, una macchina con tale chipset può superare le 25 ore di autonomia ma, nel caso specifico del rinnovato Galaxy Book2 Pro 360, riproducendo video si può arrivare sino a 30 ore.

Lato software, Galaxy Book2 Pro 360 con Snapdragon 8cx Gen 3 di Qualcomm farà ricorso a Windows 11 con le soluzioni di sicurezza aziendale Secured- Cored PC di Microsoft. Al momento, non sono noti i piani di distribuzione di questo convertibile in Occidente. La sua distribuzione, nella colorazione grafite, partirà dal mercato sudcoreano, il 16 Gennaio, per la cifra di 1,89 milioni di won, pari a circa 1.410 euro.