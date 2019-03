Fitbit: la nuova line-up dei wearable californiani ha più funzioni e costa meno

Secondo le ultime ricerche di mercato (International Data Corporation) relative al 2018, il settore dei gadget indossabili è in crescita (+31.4%), con gran parte del mercato (27.4%) nelle mani di Apple, e di Xiaomi (che ha migliorato le sue prestazioni del 43.3% rispetto al 2017). Fitbit, colosso americano del wearable, onde scompaginare gli equilibri del settore, ha annunciato diversi nuovi dispositivi.

Il primo device è il Fitbit Versa Lite, somigliante al Versa normale, ma con qualche peculiarità in meno, onde renderne il prezzo più accessibile (159.99 euro, nelle colorazioni Blue Marina, Lilla, Mulberry, e White). Rimangono l’impermeabilità (sino a 5 atmosfere), sebbene venga meno il computo delle vasche fatte, l’autonomia di 4 giorni, le notifiche da smartphone, il cardiofrequenzimetro PurePulse per il rilevamento 24/7 della frequenza cardiaca e del tasso di ossigeno nel sangue, ed il monitoraggio del sonno. Tuttavia, sparisce la gestione musicale (niente pulsante del volume o memoria locale), il rilevamento delle arrampicate o dei piani saliti, l’allenatore a schermo (Fitbit Coach), ed il modulo NFC per i pagamenti contactless.

In sostituzione dei precedenti fitness tracker (Alta, Zip, Flex 2), espunti dal listino, arrivano (come già anticipato dal programma “Fitbit Health Solutions“) i nuovi Inspire, standard (colorazioni sangria o nero) ed HR (quindi accessoriato di un cardiofrequenzimetro, nelle nuance lilla, bianco, o nero), con 5 giorni di autonomia, la possibilità di essere staccati dal cinturino – intercambiabile – e agganciati (solo nel primo modello) via clip agli abiti, registrando il sonno, e le attività (con le celebrazioni degli obiettivi raggiunti), i cui dati – secondo l’interfaccia adottata – saranno visibili sul touchscreen, assieme al cronometro, al timer, ed al promemoria anti-sedentarietà. Il Fitbit Inspire normale è il più economico della nuova line-up, con i suoi 69.99 euro, mentre la variante HR arriva a 99.99 euro.

Infine, Fitbit Ace 2 è la smartband destinata ai più piccoli (dai 6 anni), come deducibile anche dai vari cinturini colorati siliconici (da 24.99 a 29.99 euro cadauno) che amplieranno le possibilità di scelta estetiche, di base impostate sulle combinazioni blu notte / giallo limone e anguria / verde acqua.

La struttura è impermeabile, mentre la cornice attorno al display lo protegge dagli urti: in termini funzionali i bambini saranno coinvolti nel fare esercizio, monitorato dai genitori che avranno creato un profilo famiglia nell’app Fitbit rinnovata (più semplice, anche con consigli e informazioni), tramite i nuovi quadranti animati, e un sistema di 11 sfide motivanti. Rispetto agli altri indossabili sin qui visti, in commercio da questo Marzo sia online che nei negozi fisici, l’Ace 2 arriverà per l’estate, al prezzo di 69.99 euro.