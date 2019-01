Fitbit Inspire e Fitbit Inspire HR: ecco i nuovi ed esclusivi fitness tracker per il benessere

La californiana Fitbit, dopo i suoi celebri smartwatch Versa e Ionic, da qualche tempo sembra puntare forte su un’altra categoria di wearable, rappresentata dai fitness tracker, nel cui novero – da qualche ora – risultano disponibili, senza troppo clamore, due nuovi modelli, rappresentati dai Fitbit Inspire e Inspire HR.

I recenti Fitbit Inspire e Inspire HR, meno spigolosi nel design rispetto agli antesignani Fitbit Charge e Alta HR, si somigliano molto nella struttura, a parte qualche dettaglio relativo alla fibbia di chiusura dei cinturini, intercambiabili. Il display, touch, è allungato, mentre il corpo atto a contenere l’hardware è impermeabile (sino a 5 atmosfere, o 50 metri).

All’interno, il Bluetooth consente di ricevere notifiche, allarmi, avvisi di chiamata, testo dei messaggi, dallo smartphone, avvalendosi del cui GPS si ha la possibilità, con i Fitbit Inspire e Inspire HR, di registrare alcuni parametri sportivi, quali la distanza coperta, e l’andatura tenuta in tempo reale.

Di base, ambedue i fitness tracker Fitbit Inspire e Inspire HR annoverano svariate altre funzionalità salutistiche, come il reminder di eccessiva sedentarietà con invito a fare del movimento, il monitoraggio del sonno, ed il conteggio di quante calorie si siano bruciate.

Ovviamente, come lascia intuire la denominazione, il secondo indossabile dispone di qualche asso in più nella manica, rappresentato dal cardiofrequenzimetro ottico posto a contatto col polso: in virtù di questa componente, attrezzata per registrare 24/7 la frequenza cardiaca, durante il riposo notturno è possibile differenziare le fasi del sonno mentre, di giorno, si possono impostare gli obiettivi in 15 modalità differenti di allenamento, scegliere delle specifiche zone del corpo su cui lavorare, ottenendo alfine un indice cardiovascolare, il Cardio Fitness Level, sintomo e cartina tornasole del proprio stato di forma.

Con un’autonomia dichiarata in 5 giorni, i Fitbit Inspire ed Inspire HR non dispongono di un prezzo per il pubblico, essendo parte di una (momentanea?) distribuzione esclusiva tramite il programma “Fitbit Health Solutions“, che allestisce programmi salutistici per aziende private ed enti pubblici aderenti al programma sanitario nazionale americano.