FiiO M11S: ufficiale il lettore audio Hi-Fi con doppio DAC

FiiO, brand cinese rinomato per i suoi dispositivi audio, dopo il modello del 2019, seguito da una variante Pro, ha annunciato il nuovo lettore audio digitale FiiO M11S (559,00 euro su Amazon via store ufficiale), che va a sfidare gli ultimi rivali messi in campo nello stesso settore da Sony con i nuovi Walkman.

FiiO M11S ha uno chassis nei colori nero o titanio che misura 125,2 x 74 x 18,5 mm e pesa 271 grammi. Frontalmente presenta un display da 5 pollici risoluto in HD, a 1.280 x 720 pixel e, all’interno, opta come chipset per l’octacore (2.2 GHz) a 14 nanometri Qualcomm Snapdragon 660 abbinato alla GPU Adreno 512. Le memorie si sostanziano in 3 GB di RAM e 32 GB di storage, mentre con la microSD si possono aggiungere altri 2 TB di spazio di archiviazione.

Oltre alla parte elaborativa, il lettore audio digitale FiiO M11S integra (anche in favore di un PC, avvalendosi della porta USB) due DAC ES9038Q2M, uno per il canale destro e uno per il sinistro, risultando capace di decodificare l’audio a 32-bit384kHz, e di riprodurre l’audio ad alta risoluzione (DSD256 e MQA 8x). Il segnale poi passa per un FPGA di 4a generazione auto-sviluppato che, al fine di ottenere una sorgente a clock unificata contraddistinta da basso jitter e alta precisione, è messo in tandem con la “tecnologia ad phase-locked loop“.

Nel lettore audio digitale FiiO M11S opera anche un circuito di amplificazione ideato grazie a THX che, alimentato in modo indipendente, fornisce una potenza di 670mW riuscendo a supportare anche cuffie con 32Ω di impedenza, senza dimenticare 1,9uV, ovvero “uno dei livelli di rumore più bassi” del settore. La batteria, da 5.300 mAh, assicura sino a 14 ore di autonomia.

In tema di connettività, sono presenti un jack da 3.5 mm per le cuffie standard, un’uscita di linea dedicata, e le uscite bilanciate per cuffie da 2,5 e 4.4 mm. Il Bluetooth 5.0 supporta i codec aptX HD/LDAC/LDHC e funziona sia in modalità ricezione che in quella di trasmissione. Grazie al Wi-Fi dual band (2,4 e 5 GHz) si possono scaricare, dal sistema operativo Android 10, diverse app di streaming musicale, tra cui anche quelle che, come Tidal, supportano l’audio loseless. Non manca la copertura delle tecnologie DLNA e Apple AirPlay.