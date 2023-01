Sony annuncia i nuovi riproduttori audio Walkman NW-A306 e NW-ZX700

Ascolta questo articolo

Benché ormai gli smartphone abbiano soppiantato i lettori mp3 per l’ascolto della musica, il brand giapponese Sony continua a credere nei dispositivi dedicati esclusivamente all’ascolto dell’audio, come confermato dal rilascio di due nuovi lettori Walkman, rispettivamente denominati NW-A306 e NW-ZX700.

Il modello NW-A306 (nei colori grigio, blu e nero) sfoggia uno chassis in duro alluminio, dal peso di 107 grammi, con un processo di saldatura senza piombo, ma a rifusione, con una piccola percentuale di oro, volta a incrementare lo spazio sonoro e la localizzazione del suono. Sempre con tali scopi la struttura del prodotto include, tra le altre cose, anche un condensatore a pellicola. Il controllo avviene mediante pulsanti fisici ma anche passando per il display touch da a3,6 pollici.

Certificato Hi-Res Audio (anche Wireless), NV-A306 integra un amplificatore digitale S-Master HX, con lo scopo di ridurre le distorsioni e, via DSEE (Digital Sound Enhancement Engine) Ultimate coadiuvato dall’intelligenza artificiale, operativo sia sulla musica scaricata che su quella in streaming, funzionante anche sulle cuffie wireless, upscala i file compressi, ridando loro una ricchezza di dettagli e una gamma dinamica vicine a quelle native.

Il device integra uno storage di 32 GB (di cui 18 a disposizione dell’utente, che può ricorrere anche alle schedine microSD per stoccare i propri file, supportati nelle codifiche ad alta risoluzione FLAC 192 kHz / 24 bit e DSD 11,2896 MHz / 1 bit. Attrezzato peri l Bluetooth 5.0 con LDAC, aptX e aptX HD, NV-A306 si avvale del Wi-Fi ac dual band e di Android 12 per consentire di scaricare le proprie streaming app preferite. La batteria, caricabile via microUSB Type-C 3.2 di 1a gen (usabile anche per trasferire i file e collegare il PC), assicura max 32 ore riproducendo file FLAC ad alta risoluzione a 96 kHz, sino a 36 ore con i file audio FLAC a 44,1 kHz, e un massimo di 26 ore in streaming.

NW-ZX700 usa un telaio (72,5 x 16,9 x 132,3 mm per 227 grammi, nero) in lega di alluminio con un display touch HD (1.280 x 720 pixel) da 5 pollici. Per ottenere una trasmissione precisa del segnale il circuito stampato impiega dei materiali con un basso dielettrico mentre, per ridurre ancora la resistenza, “i fori passanti sono riempiti con fili di rame“. Non manca poi la saldatura con oro per migliorare la localizzazione del suono e l’impiego di 4 condensatori FT CAP3 con uscita bilanciata. Il nuovo lettore premium di Sony non rinuncia all’amplificatore S-Master HX, al motore di codificazione DSD (per trasformare dopo il ricampionamento le “sorgenti sonore PCM in segnali DSD equivalenti a 11,2 MHz senza perdere qualsiasi informazione nei dati originali“) e alla tecnologia AI per DSEE Ultimate.

Lo storage è da 64 GB, mentre le connettività prevedono sempre il Wi-Fi ac, il Bluetooth 5.0 e la microUSB Type-C 3.2: autonomo per 22 ore, NW-ZX770 è gestito sempre da Android 12.