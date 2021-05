Festa della Mamma 2021: le idee regalo di Xiaomi per tutti i gusti

La festa della mamma 2021 si avvicina sempre più. La data è fissata per il 9 maggio, dunque questa domenica. Allora, quale miglior opportunità per ringraziare le mamme di tutto il mondo se non con qualche piccola sorpresa? Proprio in questa occasione, da un po’ di giorni ci sono le offerte sugli acquisti e Xiaomi non è rimasta di certo a guardare.

Possono essere tante le idee regalo, e abbiamo deciso di raccogliere le più interessanti e che al contempo sono al passo con i tempi, per le mamme che sono sempre più smart e tecnologiche. Tra le idee regalo troviamo smartphone, fitness band, gli asciugacapelli, le videocamere di sicurezza e auricolari senza fili.

Festa della mamma 2021: alcune idee regalo

Un primo regalo semplice ma molto utile può essere la Mi Smart Band 6. Esso presenta un ampio display AMOLED touch full screen da 1.56 pollici. Presenta diverse funzioni di allenamento come attività indoor, zumba, street dance, e controlla anche le fasi del sonno e la qualità della respirazione. Proprio perché la vita di una mamma è frenetica, la Mi Band misura anche il livello di stress, per capire quando è il momento di staccare un attimo la spina.

Un’altra idea regalo potrebbe essere il Xiaomi Mi 10T Lite. Il telefono presenta la connettività 5G e garantisce un’esperienza fotografica semplice, ma altrettanto efficace. Al posteriore, infatti, troviamo 4 fotocamere, con la principale che ha una sensibilità di 64 MP. È disponibile nelle configurazioni da 6GB+64GB e 6GB+128GB in 3 colorazioni: Atlantic Blue, Pearl Grey e Rose Gold Beach.

Una soluzione più “classica” è il Mi Ionic Hair Dryer, l’asciugacapelli che non rinuncia comunque all’aspetto tecnologico. Presenta un sistema che alterna aria calda e aria fredda. Per le mamme che lavorano, invece, può tornare utile una videocamera per controllare la propria casa dall’ufficio o dal posto di lavoro. Prende il nome di Mi Home Security Camera 360°, adotta un sensore da 2 MP e registra a 1080p. La videocamera può ruotare sia in orizzontale che in verticale.

Infine, l’ultima idea regalo sono i Mi True Wireless Earphones 2 Basic. Si tratta di earbuds: oltre che per ascoltare la musica, possono tornare utili se si passa molto tempo a telefono. Hanno un’autonomia di 5 ore, e la custodia consente di caricare le batterie degli auricolari 3 volte, per un totale di 15 ore di autonomia.