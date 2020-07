Mi True Wireless Earphones 2 Basic: da Xiaomi con cancellazione del rumore ambientale

L’atteso evento odierno, dedicato ai dispositivi Xiaomi rientranti nell’iniziativa “Global Ecosystem“, si è appena concluso, col gigante cinese che ha reso noti i prodotti destinati al mercato internazionale, tra cui, oltre alla già annunciata Mi Smart Band 5 (dal 16 Luglio, inizialmente a 34.99 euro sino a esaurimento scorte, e poi stabilmente a 39.99 euro, con la lingua italiana rilasciata il 30 Luglio), anche i nuovi auricolari true wireless Mi True Wireless Earphones 2 Basic.

Più economici dei predecessori ufficializzati lo scorso Marzo, i nuovi Mi True Wireless Earphones 2 Basic si presentano con una custodia dalla forma squadrata ma armonica (48 grammi, con carica via microUSB Type-C), aperta la quale parte la sincronizzazione con la fonte scelta, mediante il Bluetooth 5.0 con supporto ai codec AAC e SBC.

Di tipo semi in-ear, i nuovi e leggeri (4,7 grammi) auricolari Mi True Wireless Earphones 2 Basic di Xiaomi integrano driver dinamici da 14.2 mm e migliorano la qualità dell’audio, sia nell’ascolto musicale che durante le chiamate, grazie al doppio microfono (per unità), incaricato di filtrare i rumori di fondo ambientali (tecnologia ENC).

A carica completa (in 1.5 ore), gli auricolari Mi True Wireless Earphones 2 Basic di Xiaomi assicurano un’autonomia di 5 ore, in virtù della tecnologia di rilevamento dell’uso, che – sostanzialmente – avvedendosi della rimozione di un’unità dalla cavità auricolare, provvede a mettere in stand-by la riproduzione musicale, per riavviarla ad auricolare reinserito: a tale range operativo si aggiungono altre 15 ore, per un totale di 20, grazie alla custodia poc’anzi menzionata.

Il controllo degli auricolari Mi True Wireless Earphones 2 Basic, destinati ad esordire sul mercato sempre il 16 Luglio, inizialmente a 34.99 euro, e poi a 39.99 euro, avviene grazie alla ragguardevole stanghetta rivestita d’una superficie touch: toccando due volte quella di sinistra, si avvia l’assistente virtuale, in riferimento al device, Android o iOS associato mentre, facendo altrettanto con quella destra, si accetta una chiamata o si gestisce la riproduzione musicale.