Elite 85t: gli auricolari tws di Jabra ora hanno l’ANC modulabile

Sensibile alle esigenze del mondo del lavoro, come dimostrato col varo di un dispositivo per i meeting a distanza, la danese Jabra non ha dimenticato il primo amore, ovvero il settore degli audiofili cui ha dedicato sia un aggiornamento per gli auricolari Elite 75t ed Elite Active 75t, che andranno a guadagnare la cancellazione attiva del rumore ottimizzata da Qualcomm via aggiornamento Over The Air (dall’app MySound+), che un nuovo modello di auricolari tws, rappresentati dai successivi Elite 85t.

Questi ultimi, con form factor semi aperto, per ridurre il senso di pressione sulla cavità auricolare nel caso di lunghe calzate, muniti di comodi gommini siliconici EarGels, risultano impermeabili (IPX4) ma, rispetto al passato, crescono di poco sia in lunghezza (+2 mm) che in peso (+1 grammo), visto che ospitano driver doppiamente più grandi, ora da 12 mm ma, soprattutto, un chip dedicato alla Jabra Advanced ANC, una cancellazione attiva del rumore supportata anche da 3 microfoni (di cui 1 interno) su ogni unità d’emissione.

Grazie al nuovo hardware, i Jabra Elite 85t consentono una gestione modulare della cancellazione attiva del rumore che, passando per un livello intermedio, permette di switchare dalla cancellazione piena (il full ANC) a quella che, invece, consente di lasciar passare (HearThrough, secondo 5 diversi livelli) i suoni ambientali, in ottica sicurezza. Non manca, in supporto alla chiarezza delle conversazioni telefoniche, la possibilità di focalizzarsi sulla voce, riducendo alcuni rumori come ad esempio il fruscio del vento, grazie ad uno dei 2 microfoni esterni.

Gestibili via pulsanti, i cui comandi possono essere configurati (MyControls) dall’app Sound+, gli auricolari Jabra Elite 85t permettono di personalizzare il suono sia passando per l’equalizzatore, che dopo aver eseguito un test sonoro mediante il sistema Jabra MySound per la redazione di un profilo audio individuale.

Autonomi per 7.5 ore senza ANC, o per 5.5 ore con la cancellazione del rumore, rispettivamente portate a 31 e 25 ore grazie alla leggermente più corposa custodia di ricarica, attrezzata anche per la ricarica wireless, gli auricolari Jabra Elite 85t saranno prezzati a 229 euro, nella nuance Titanio/Nero disponibile da Novembre, ed in quelle grigio, nero, rame/nero, ed oro/beige, sfoggiabili dal Gennaio 2021.