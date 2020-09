Jabra Speak 750: ecco lo speaker con vivavoce per le riunioni a distanza

Tra lavoro domestico e distanziamento sociale, con conseguente impennarsi delle videoconferenze, il mondo del lavoro è stato cambiato non poco dalla perdurante emergenza coronavirus e non è strano, quindi, che – facendosi trovare pronta a tal proposito – la danese Jabra abbia annunciato lo Speak 750, con vivavoce, e supporto a Microsoft Teams.

Speak 750 è uno speaker dotato di un audio Hi-Fi con particolari accorgimenti contro distorsioni ed echi, provvisto di un microfono omnidirezionale, quindi in grado di captare la voce a 360° che, grazie alla tecnologia Full Duplex, permette a due persone, quasi come negli incontri in presenza, di parlare in contemporanea.

Semplice da usarsi, onde evitare inconvenienti tecnici (che di solito assorbono il 10% di ogni riunione, pari ad uno spreco di 60 minuti), il Jabra Speak 750 supporta le connessioni plug-and-play, con la possibilità di gestire, via USB, Bluetooth (sino a 30 metri verso tablet e smartphone, o a 10 metri verso computer via dongle incluso), e wireless, sino ad 8 dispositivi, potendo switchare rapidamente dall’uno all’altro, senza interruzioni, o tenendone due connessi in contemporanea.

Autonomo per circa 11 ore a carica completa, lo speaker con vivavoce Jabra Speak 750, in versione Microsoft Teams, implementa un pratico pulsante premendo sul quale, nell’eventualità che arrivi la notifica di un nuovo partecipante, è possibile ammetterlo alla conversazione con un semplice click. In versione UC, ovvero Universal Edition, il ricorso al software proprietario “Jabra Direct” permette di abilitare la composizione rapida verso taluni contatti ricorrenti o importanti, e supporta l’utilizzo dei comandi vocali indirizzati agli assistenti virtuali Assistant e Siri.

Completo anche di un’apposita custodia, Jabra Speak 750 può essere comprato sul sito ufficiale del marchio, a 329 dollari ma, ricorrendo ad Amazon (Italia), lo si acquista promozionato a 241.89 euro per la versione UC, ed a 244.28 euro per quella ottimizzata verso la suite applicativa di Microsoft Teams.