CES 2020: Jabra anticipa gli auricolari Elite Active 75t e le cuffie Elite 45h

Il brand danese Jabra, presente al CES 2020 con il miglioramento della sua offerta per l’ascolto individuale, nella propria giornata d’anteprime ha sfoderato i “nuovi” auricolari Jabra Elite Active 75t e le (davvero) inedite cuffie Elite 45h.

Redatti nelle colorazioni blu navy, copper o titanium black, terra di Siena, e menta, gli auricolari true wireless Jabra Elite Active 75t (in arrivo a partire da Febbraio per alcune colorazioni, ma prenotabili sin da ora a 199.99 euro) hanno driver da 6 mm con copertura delle frequenze da 20 Hz a 20 kHz, e 4 microfoni per la riduzione del rumore (es. del vento) mentre la cancellazione dei disturbi ambientali è passiva, e fa conto sui gommini EarGel in 3 misure.

Dotati di Bluetooth 5.0 con codec AAC e SBC, vantano un’autonomia di 7.5 ore (grazie allo stand-by automatico quando estratti dall’orecchio) cui se ne aggiunge un’altra dopo 15 minuti di riposo nella custodia, caricabile via microUSB Type-C. Sostanzialmente identici rispetto al modello settembrino (listato a 179.99 euro), i nuovi arrivati migliorano il rivestimento esterno, grazie al quale la certificazione d’impermeabilità sale all’IP57.

Assieme ai menzionati auricolari, Jabra ha annunciato anche le cuffie Elite 45h, destinate a rimescolare (da Febbraio) le carte nel segmento di categoria inferiore ai 100 dollari. Nello specifico, il nuovo modello – sempre con struttura ripiegabile per un agevole trasporto in borsa – includono driver da 40 mm e un doppio microfoni, per gestire tanto le conversazioni telefoniche quanto le interazioni (previo One-Touch) con il concierge virtuale (Assistant, Alexa, Siri) del device associato, connesso facendo ricorso al Bluetooth 5.0.

In più, grazie ad un aggiornamento marzolino dell’app Jabra Sound + e di MySound, sarà possibile ottenere un audio personalizzato con la propria conformazione auricolare grazie alla facoltà di avviare dei test sonori, con una tecnologia sviluppata dal partner GN Hearing (specialista in apparecchi acustici). L’autonomia, infine, è di 40 ore, cui se ne aggiungono altre 8 dopo appena un quarto d’ora di ricarica rapida.