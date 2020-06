Ecco le nuove smart TV 4K di Vu Technologies, con Android TV e diversi polliciaggi

Vu Technologies, brand californiano leader nella commercializzazione di apparecchi televisivi UHD in Italia (terra d’origine del founder, Devita Saraf), ha annunciato la commercializzazione di una nuova serie di LED TV 4K, animate da Android TV.

TV Vu Ultra 4K, disponibile nei tagli da 43 (25.999 rupie, 301 euro), 50 (28.999 rupie, 351 euro), 55 (32.999 rupie, 383 euro) e 65 (48.999 rupie, 567 euro) pollici adotta, entro cornici risicatissime (Ultra-Edge), luminosi (400 nits di picco) pannelli LCD 4K con retroilluminazione a LED diretti (DLED) affidata a un apposito controller, grazie al quale l’illuminazione delle immagini è cresciuta del 40%.

Abilitate a supportare i principali standard HDR (HLG, HDR 10 e Dolby Vision), le TV in questione beneficiano della feature Pro Picture Calibration che affida all’utente le chiavi della qualità visiva, settabile nella temperatura del colore, nella riduzione del rumore, nell’estensione della gamma cromatica, etc.

Lato audio, un surround capace di restituire l’immersività di uno stadio è assicurato dalla presenza di due speaker, abilitati agli standard DTS Virtual X e Dolby Digital +, con un ulteriore boost derivabile dalla previsione di 4 diverse equalizzazioni, tra cui standard, sport, teatro, Musica, e (per non disturbare i vicini) tarda notte.

Come in ogni smart tv che si rispetti, anche i modelli della serie TV Vu Ultra 4K vantano una parte elettronica degna di un media-center, con un processore a 4 core affiancato da una GPU GPU Mali-470, mentre le memorie prevedono 2 GB per la RAM e 16 GB per l’archiviazione locale: presente una schedina di rete per il Bluetooth 5.0 e il Wi-Fi ac, sul retro le porte prevedono una Ethernet LAN, un ingresso audio ottico, tre HDMI, una porta RF analogica, un jack da 3.5 mm, due USB.

Il sistema operativo è Android TV, a base Pie 9, con supporto a Chromecast (integrato), ad Assistant, e diversi servizi di streaming preinstallati (YouTube, Netflix, Hotstar, Amazon Prime Video) richiamabili dal telecomando.