Domotica Amazon: ufficiali la smart TV Onida e lo speaker BoAt con Alexa

Da quanto ha deciso di puntare forte sull’hardware, per creare un ampio ecosistema di dispositivi controllabili tramite Alexa, l’americana Amazon non ha smesso di presentare nuovi prodotti ad hoc, stringendo localmente diverse collaborazioni, come quelle appena annunciate grazie alle quali arrivano in commercio una nuova televisione intelligente Fire TV Edition ed un inedito smart speaker.

Nate nel corso del 2018 in Canada e USA, le Fire TV Edition ai primi del 2019 sono sbarcate in Europa, precisamente in Germania/Austria e Regno Unito, tramite partner di prestigio, come Grundig: ora è la volta dell’India ove il colosso di Seattle si avvia a commercializzare (dal 20 Dicembre), grazie al produttore Onida, le Onida 32 (circa 165 euro, o 12.999 rupie) e 43 (pressappoco 279 euro, o 21.999 rupie) Fire TV Edition.

Accomunate dalla presenza di display (rispettivamente da 31.5 e 42.5 pollici) FullHD migliorati nella resa delle immagini dalla tecnologia Lucent Picture Engine, le Fire TV di Onida/Amazon curano anche l’audio, grazie alla sonorità premium assicurata dal supporto al DTS TruSurround ed al Dolby Digital Plus.

Munite all’interno di un modulo per il Wi-Fi dual band, sono mosse da un non precisato processore multicore mentre, sul retro, presentano un jack per le cuffie, una USB per acquisire i contenuti via hard disk o pennette, una Ethernet per la connessione internet cablata, e tre HDMI, per collegare le consolle, le soundbar, o il decoder per ricevere il satellitare o la TV via cavo.

Grazie al software di scuola Amazon, è possibile comunque fruire dei contenuti diffusi da noti (oltre all’ovvio Prime Video, anche Apple TV, Netflix, SonyLiv, Hotstar e YouTube) servizi di videostreaming già preinstallati. Il controllo delle smart TV Onida 32 e 43 Fire TV Edition avverrà tramite un telecomando abilitato a ricevere i comandi vocali per Alexa, grazie alla quale si potrà gestire la domotica di casa, chiedere di avviare un’app, o di riprodurre un particolare film o programma televisivo.

Grazie a BoAt, produttore di hardware dedicato all’audio, invece, arriva sul mercato (di default a 44 euro o 3.490 rupie, ma in offerta lancio a 19 euro o 1.499 rupie) lo smart speaker impermeabile (IPX6) BoAt Stone 200A.

Quest’ultimo include un driver full range da 1.96 pollici ed un modulo per il Bluetooth 5.0 che consente l’aggancio ad una fonte audio sino a 10 metri di distanza: in più, è munito di una batteria, da 1.500 mAh che, caricata in 3 ore, garantisce dalle 8 alle 10 ore di funzionamento. Lato software implementa, via microfono, il ricorso ad Alexa, alla quale si possono porre domande in stile trivial, richiedere di fissare promemoria o allarmi, le previsioni del meteo o le ultime notizie, di controllare la domotica di casa e, dulcis in fundo, di riprodurre la musica preferita (da Amazon Music).