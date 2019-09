Nebula SoundBar Fire TV Edition: da Amazon e Anker la soundbar con Alexa

Molto spesso, per espandere le caratteristiche di una TV, si tende a dotarla di uno smart box, che abilita alla ricezione del video streaming, e di una soundbar, per migliori caratteristiche audio. Ad IFA 2019, alcune realtà, come JBL e Roku, hanno proposto soluzioni all-in-one, utili ad ottimizzare gli spazi, e le spese: anche Amazon si è unita alla partita, in collaborazione con la cinese Anker, attraverso una SoundBar Fire TV Edition.

Quest’ultima, proposta sotto l’egida della gamma Nebula, nota per un curioso proiettore cilindrico, ha la forma di un sottile parallelepipedo orizzontale (920 x 114 x 60 mm) ben attrezzato dal punto di vista delle porte, visto che sul retro, lontano da occhi indiscreti, sono presenti divere opzioni di collegamento ed espandibilità, come una porticina USB, un ingresso ottico, un jack da 3.5 mm, ed una HDMI per il collegamento alla TV.

Una volta messa in tandem con un televisore compatibile, Nebula SoundBar Fire TV Edition è in grado di supportare una riproduzione video con risoluzione fino al 4K@60fps, e formati cinematografici come l’HDR e, soprattutto, il Dolby Vision. Anche sul versante sonoro, in fondo l’elemento centrale per una soundbar, l’impegno non è mancato, con una potenza di 100 W espressa tramite uno schema immersivo e coinvolgente a 2.1 canali che, una volta tanto, più che puntare su due altoparlanti disgiunti, trova fondamento in un corpo unico.

Trattandosi di un prodotto Fire TV Edition, al pari anche dei nuovi Fire TV stick e Fire TV Cube visti in fiera, o delle numerose smart TV realizzate con vari produttori (tra cui 13 solo con Grundig), anche la Nebula Soundbar di Anker-Amazon supporta Alexa, ed i comandi vocali ad essa destinati, ma attraverso il microfono del telecomando, essendo la soundbar priva di un array di microfoni dedicati allo scopo.

Da quanto comunicato da Anker in sede di fiera, la Nebula SoundBar Fire TV Edition, già in pre-ordine da quasi una settimana, sarà effettivamente disponibile, al prezzo di 209.99 euro, il 21 Novembre, quando sarà spedita (inizialmente) in Germania, Gran Bretagna, Canada e USA. Compreso nel prezzo di acquisto, come confermato dal colosso di Seattle, saranno previsti tre mesi, ovvero 90 giorni, di abbonamento gratuito ad Amazon Music Unlimited.