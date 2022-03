Denon Home Subwoofer: ideale per sistemi a 5.1 canali con soundbar e speaker wireless

Denon, apprezzato brand dell’audio domestico premium, reduce dalla messa in campo della soundbar accessibile DHT-S517, ha annunciato un degno completamento nella sua linea di prodotti Denon Home con il nuovo subwoofer wireless “Denon Home Subwoofer”.

Quest’ultimo ha uno chassis di forma cubica (330 x 373 x 330 mm) dal design ripreso dagli altri componenti della linea Denon Home, come la soundbar Denon Home Sound Bar 550 e gli speaker Denon Home 150/250/350, dei quali costituisce un ottimo completamento acustico. Predisposto per l’ecosistema HEOS Built-in, può interagire con altri speaker posteriori, sistemi hi-fi o soundbar, sintoamplificatori AV, anche di marchi come Marantz, magari per costituire un sistema a 5.1 canali. Di tipo down-firing, è in grado di offrire all’utente un valido irradiamento sonoro alla stanza in cui viene collocato.

All’interno del suo telaio, elegante nei toni del nero e del grigio, caratterizzato da un rivestimento in tessuto “acusticamente trasparente“, è ospitato un woofer da 20.3 centimetri ideale per offrire il giusto apporto di bassi, in tandem con un amplificatore di classe D ed un migliorato bass reflex.

Sul versante delle connettività, il Denon Home Subwoofer, per altro in grado di riprodurre musica ad alta risoluzione (192 kHz/24 bit) e nel formato DSD 2,8/5,6 MHz, può ricevere la musica dai principali servizi di streaming (Spotify, Pandora, Tidal, Amazon Music HD, Apple Music) tramite il Wi-Fi ac dual band, il Bluetooth, e l’AirPlay 2, mentre altre fonti sono costituite dalla porta USB sul retro (presente assieme a un jack da 3.5 mm e ad una RJ45).

Il controllo del Denon Home Subwoofer, proposto sul Vecchio Continente al prezzo di 499 euro e nel Regno Unito a 449 sterline, può avvenire mediante i pulsanti fisici di cui è provvisto posteriormente (assieme al LED di stato), utili a regolare il volume o a spegnerlo del tutto mentre, facendo affidamento all’app multi-piattaforma HEOS app, si può regolare la fase, il livello di uscita e il filtro passa-basso.