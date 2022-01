Denon DHT-S517: ecco la soundbar accessibile con Dolby Atmos e sistema a 3..1.2 canali

Compiuto il suo esordio nel segmento degli auricolari true wireless, il marchio giapponese Denon è tornato a occuparsi di soundbar, annunciando il modello DHT-S517 (399 euro) che, erede dell’iterazione DHT-S516, è indirizzato – secondo Trip Randall, presidente dell’azienda – a offrire un suono di qualità anche a quelle TV che, molto sottili e dall’altissima risoluzione, spesso hanno sacrificato lo spazio necessario per un output sonoro degno di un buon home theatre.

Nel caso della soundbar DHT-S51, quest’ultima costituisce un sistema a 3.1.2 canali grazie a un corpo centrale (1.050 x 60 x 95 mm, per 2.5 kg) e a un subwoofer wireless (con reflex dietro) per pompare i bassi (172 x 370 x 290 mm, per 4.3 kg).

Nella soundbar in particolare, sono posizionati in totale 7 trasduttori distribuiti in forma di due coppie di tweeter e midrange per i canali laterali di destra e sinistra, con due traduttori up-firing rivolti verso l’alto per la verticalizzazione del suono e uno centrale, per i dialoghi che, tra le altre cose, possono beneficiare anche della funzione Dialogue Enhancer che può rendere ancora più intellegibili le conversazioni, passando attraverso tre livelli, mediante un controllo separato che, quindi, che non va a impattare sul volume generale della soundbar.

Tra le funzioni della nuova soundbar Denon DHT-S51, capace inoltre di gestire le tracce audio nel formato a oggetti Dolby Atmos (sia senza perdita di qualità, o Dolby TrueHD, che con perdita di qualità, o Dolby Digital Plus), figurano vari preset, ognuno indicato a seconda del contesto di fruizione, sostanziati nel Movie Mode per i film, nel Music Mode per la musica, nel Night Mode per non disturbare di notte, e nel Pure Mode che consente di godersi la musica nel modo più fedele possibile, disattivando gli artifici per il surround virtuale.

Attrezzata per la connessione Bluetooth, con la quale garantire lo streaming da tablet e smartphone, la soundbar DHT-S51di Denon ha un jack da 3.5 mm per l’ingresso analogico, un ingresso digitale ottico, una HDMI con canale audio avanzato di ritorno eARCe protocollo CEC che riduce gli ingombri tecnologici facendo sì che sia possibile controllare il prodotto avvalendosi del telecomando della televisione.