Soundbar a valanga, da Denon, Samsung e TCL

Il trend intrattenitivo, ancora per un po’, priverà gli utenti della possibilità di godere dei classici concerti, delegando l’ascolto musicale a una dimensione domestica, nella quale un buon contributo potrà essere offerto dalle soundbar che Denon, Samsung, e TCL hanno presentato in occasione del CES 2021.

Dalla giapponese Denon arriva (da metà Febbraio, per 649 euro) la soundbar Home Sound Bar 550, compatibile con i formati audio ad alta risoluzione (DSD a 2.8/5.6 MHz, ALAC da 192 kHz / 24-bit, FLAC, e WAV) oltre che con gli avvolgenti Dolby Atmos e DTS:X. All’interno della sua classica forma a parallelepipedo (650 x 75 x 120 mm, per 3.5 kg) ospita 3 radiatori passivi (due frontali), e 6 traduttori: nel caso si volesse ottenere un boost all’erogazione audio, in ottica multi-canale, sarà possibile utilizzare gli speaker wireless Denon Home 150 (249 euro, con due amplificatori), 250 (499 euro, con 4 amplificatori) e 350 (699 euro, con 6 amplificatori) varati a Dicembre ed il subwoofer DSW-1H mentre, se interessati a un sistema multi-room, la Home Sound Bar 550 è compatibile con i dispositivi del vecchio ecosistema HEOS.

Controllabile dai comandi presenti sul tettuccio (capaci di illuminarsi all’avvicinarsi della mano), la nuova soundbar di Denon integra il supporto (dalla primavera) ad Alexa, come avviene nativamente per gli speaker Echo ed Echo Dot, per il controllo a mani libere: in tema di sorgenti audio, risultano supportate quelle locali (USB, HDMI con eARC, Dolby Vision, HDR10 e pass-through 4K) e quelle in streaming (Wi-Fi, Ethernet) tra cui Tidal, Spotify, Deezer, Amazon Music HD, TuneIn, oltre a quelle in mirroring da smartphone (Bluetooth 5.0, AirPlay 2).

Da Samsung arrivano 4 nuove soundbar. Il modello top, HW-Q950A, conserva rispetto al predecessore, la compatibilità con i formati Dolby Atmos e DTS:X, ed il subwoofer esterno senza fili: essendo un sistema a 11.1.4 canali, aggiunge ulteriori 2 canali mediante una coppia di satelliti posteriori di tipo wireless. Già dotato di Bluetooth, HDMI con eARC, Q-Symphony (funzionamento in tandem con gli altoparlanti delle TV compatibili), Alexa, guadagna il supporto ad AirPlay 2, e la tecnologia SpaceFit che ricalibra il suono a seconda delle specifiche dell’ambiente. Il modello HW-Q800A, a 3.1.2 canali, si distingue per la dotazione di un subwoofer esterno senza fili da 20,32 centimetri, con facoltà di aggiungere due canali mediante un kit opzionale comprensivo di due speaker wireless. Praticamente uguale al modello precedente, sempre a 3.1.2 canali, è la soundbar HW-Q70A, con subwoofer più piccolo (16.51 cm), che primeggia sul modello a 4.1 canali HW-Q60A, accompagnato dallo stesso subwoofer, per il supporto al DTS:X e Atmos, di cui quest’ultimo è sprovvisto.

Restando in Asia, anche la cinese TC ha presentato diverse soundbar in occasione del CES 2021. Il modello di punta, Alto R1, è un sistema Roku TV ready che, connesso alla presa da muro, interagisce automaticamente con la TV, venendo controllato dal telecomando della stessa: grazie al Bluetooth e all’AirPlay 2, supporta anche lo streaming da smartphone e tablet. Alto 8e mutua dall’Alto 8i l’integrazione di doppi subwoofer, oltre al supporto verso il Dolby Atmos, a quello verso i concierge Assistant/Alexa, ed alla presenza dell’AirPlay 2: a ciò aggiunge due altoparlanti puntati verso l’alto, un subwoofer senza fili, e la capacità di streaming da Spotify. Desiderando sempre una soundbar premium, ma non vincolata come l’Alto R1, è possibile convergere sulla TS8132, un sistema a 3.1.2 canali (con quello centrale per il parlato a quelli verticali per l’immersività) compatibile col Dolby Atmos, in grado di esaltare la sua potenza d’emissione (350 W), anche grazie al subwoofer wireless.