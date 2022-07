DELL: trapelati i nuovi notebook Inspiron 14 e 16 Plus

Ascolta questo articolo

Bruciando il partner sul tempo, Microsoft ha svelato due nuovi notebook dell’americana DELL che, rappresentati dai Dell Inspiron 14 e 16 Plus, hanno non poche differenze l’un dall’altro.

Ambedue animati lato software da Windows 11 (Home, con il marchio che consiglia il Pro per le aziende), i due Dell Inspiron 14 e 16 Plus condividono invero anche diverse specifiche, tal da poter essere considerati dei “gemelli diversi”: in particolare, i due notebook impiegano display con i benefici del ComfortView Plus e dell’anti-riflesso (per non stancare la vista) ma anche del Dolby Vision (magari per godersi al meglio serie Netflix come Daredevil e Stranger Things), caratterizzati da un picco di 300 nits di luminosità, resi secondo un formato a 16:10 con più spazio in verticale.

La webcam è FullHD (1.080 pixel a 30 fps) ed è accompagnata da un array dual microfonico: sia in sede di video che di cattura audio è presente la riduzione del rumore. In ambito audio, è possibile beneficiare di un sound immersivo secondo lo standard Dolby Atmos e delle ottimizzazioni proprietarie Waves MaxxAudio Pro.

La RAM prevista a bordo dei due portatili Dell Inspiron 14 e 16 Plus è di tipo DDR5 con velocità a 4800 MHz, ipso facto con una larghezza di banda di 1 volta e mezza maggiore della RAM DDR4 da 3.200 MHz montata sugli Inspiron 14 e 16 Plus ancora in vendita in Italia (rispettivamente. per 1.050 e 1.250 euro ivati): lo storage, SSD NVMe M.2, può arrivare a un massimo di 2 TB. Un altro minimo comun denominatore riguarda alcune connettività, tra cui Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, USB 3.2 di 1a gen Type-A, HDMI 2.0 e (nel caso di Intel) Thunderbolt 4.

Nel Dell Inspiron 14 Plus è presente un display da 14 pollici che può arrivare alla risoluzione di 2.240 x 1.400 pixel, quindi in 2K: nel fratello maggiore DELL Inspiron 16 Plus ci si può spingere sino al 3K, ovvero a 3.072 x 1.920 pixel.

Il modello più piccolo, a livello elaborativo, permette di scegliere tra processori Intel di 12a generazione (precisamente della serie H) o AMD Ryzen 5000 (come presumibilmente l’hexacore a 12 threads 5625U): la GPU integrata, nel caso di Intel, oscilla tra una Intel UHD e una Iris Xe, con la versione AMD che si avvale delle sue AMD Radeon. Per quel che riguarda le GPU dedicate, ci si può spingere fino alla Nvidia GeForce RTX 3050 Ti, equipaggiata con un ammontare di 4 GB di memoria GDDR6 riservata. La RAM può arrivare a un massimo di 40 GB.

Passando al più grande Inspiron 16 Plus, vi è la sola opzione Intel, con la possibilità di spingersi sino al SoC con 14 core (4.70 GHz in Turbo Boost) e 20 threads i7-12700H, con un TDP che può spingersi sino a 115W. Rimane sempre la possibilità di scegliere tra iGPU Iris Xe e UHD ma, nel caso si opti per una GPU dedicata, va ad aggiungersi anche la relativa serie di opzioni, che culmina (anche nei consumi: 60 watt) con la GeForce RTX 3060 implementata con 6 GB di memoria GDDR6 riservata: in questo modello la RAM può arrivare a 60 GB.