DELL aggiorna il portafoglio dei notebook business XPS e consumer Inspiron

Con disponibilità secondo i modelli dal 13 Aprile al prossimo 3 Giugno, il manufacturer americano DELL ha annunciato una nuova serie di portatili mettendo in campo, dopo i modelli a uso gaming dei giorni scorsi, iterazioni XPS per i professionisti ed esemplari Inspiron per l’uso generico dell’utenza consumer.

Dell XPS 13 beneficia di uno chassis in alluminio, leggero e compatto (295,7 x 198,7 x 14,8 mm per 1.2/1.27 kg), protetto nella zona del poggiapolsi dall’impiego del vetro o della fibra di carbonio, che trova ugualmente spazio sufficiente per introdurre, via USB Type-C, due moderne Thunderbolt 4, presenti come porte assieme al jack da 3.5 mm, ed al lettore di microSD.

Provvisto delle moderne connettività Bluetooth 5.1 e Wi-Fi ax, il notebook XPS 13 2021 di DELL, grazie al contenimento delle cornici (InfinityEdge), innesta pannelli da 13,4 pollici (con screen-to-body del 91,5%) nello spazio di un 11 pollici, offrendo nel contempo opzioni LCD FullHD+ o Ultra HD+, molto luminose (100% sRGB), con contrasti a partire da 1500:1, o di tipo OLED 3.5K (DisplayHDR 500, 100,000:1 di contrasto), protetti dal vetro Gorilla Glass 6 nelle varianti touch, sempre molto ricchi di colori (100% sRGB) e rispettosi della vista (Eye Safe).

La scheda computazionale dell’XPS 13 2021 annovera processori Intel di 11a generazione, partendo dall’i3 sino all’i7, con GPU integrate Intel UHD o Iris Xe, coadiuvati da massimo 32 GB di RAM (LPDDR4X 4267) e non oltre (partendo da 256 GB) i 2 TB di storage SSD (M.2 NVMe PCI-E 3.0). Nell’ottica di favorire il lavoro in mobilità per diverse ore, è stata inserita una batteria da 53 WHr e una particolare attenzione alla sicurezza, con uno scanner per le impronte digitali, e l’abilitazione a Windows Hello nella webcam da 720p che, con un array di due microfoni e il contributo degli speaker stereo da 2.5W ottimizzati dalla tecnologia Waves MaxxAudio ProStereo, offre un valido supporto anche alle videoconferenze ed ai meeting online.

La serie di notebook “consumer” Inspiron, certificata EVO nelle varianti Intel, parte – sotto l’egida di Windows 10 (S, Home o Pro) – dal piccolo Inspiron 13, con telaio in plastica e alluminio nelle colorazioni Peach Dust e Platinum Silver, sempre molto leggero (1.26 kg) anche nella variante con grafica dedicata. Il display WVA con aspetto a 16:10, luminoso (300 nits), è un 13.3 pollici, FullHD+ o QHD+, sormontato da una webcam a 720p con otturatore mentre, dirimpetto, opera una tastiera retroilluminata resistente ai liquidi, con fingerprint e opzionale Precision Touchpad: sempre in ottica professionale va apprezzata la possibilità di connettersi con le tecnologie Wi-Fi ax e Bluetooth 5.1, espandibilità che conta su un paio di Thunderbolt 4 (oltre alla HDMI 1.4b ed al jack da 3.5 mm), il sound stereofonico targato Waves MaxxAudio Pro, e una lunga autonomia offerta dagli accumulatori da 54-64 WHr. Ai timoni di comando, arrivano processori Intel di 11a serie H, dall’i3 all’i7, con GPU integrate (UHD o Iris Xe) o (opzionalmente) dedicate (GeForce MX450), con la RAM (LPDDR4X 4267) che arriva fino a 16 GB, e lo storage SSD (M.2 PCI-E 3.0, NVMe), con cache acceleratrice Optane a discrezione, che va da 128 GB a 2 TB.

Di maggiori dimensioni, ma sempre ottimizzato nella dissipazione termica via prese d’aria rinnovate e capace di recuperare l’80% di energia in un’ora ExpressCharge) sono i DELL Inspiron 14 standard (max 1.46 kg) e convertibili, con opzioni anche octacore a 16 thread, AMD Ryzen 5000 muniti di grafica integrata Radeon Vega, o Intel di 11a generazione (dall’i3 all’i7 serie H) opzionalmente attrezzabili con la grafica dedicata GeForce MX450: al di là della scelta computazionale, coadiuvata da un massimo di 32 GB di RAM (DR4 3200) e non oltre i 2 TB di SSD M.2 (PCI-E 3.0, NVMe), i DELL Inspiron 14, che traggono la cifra dai 14 pollici FullHD con cornici strette, ampi angoli di visuale, 300 nits massimi, ComfortViewPlus, le porte sono sempre le stesse (HDMI 1.4b, lettore microSD, USB 3.2 Type-C) col modello Intel che ha anche lo standard Thunderbolt 4.

Anche il supporto alle videoconferenze (speaker stereo, due microfoni, webcam da 720p con otturatore), alla produttività da ufficio (fingerprint, tastiera idrorepellente retroilluminata e a dimensione normale, touchpad con multi-tocco) ed alla mobilità (41-54 WHr di batteria) sono comuni alle due emanazioni elaborative. Complessivamente uguale al modello standard (es. batterie, tastiera, webcam e comparto audio), quello convertibile, animato da APU Ryzen 5000U (max Ryzen 7 5700U) con grafica Radeon Vega, 32 GB massimali di RAM e 2 TB di picco di storage SSD, vede l’Inspiron 14 poter ruotare lo schermo di 360° per poter essere usato anche come tablet (il WVA FHD da 14” è ovviamente touch), perdere l’opzione Ubuntu per il sistema operativo (solo Windows 10 S od Home), ridursi al solo Platinum Silver il colore dello chassis (16,32 /17,95 x 321,5 x 211,35mm, per 1.5 / 1,56 kg): in compenso, vi sono sempre le recenti connettività Bluetooth 5.0 e Wi-Fi (ac o) ax.

DELL Inspiron 15 (14,6mm /17,99 x 356,06 x 228,9 mm, per 1.66 kg massimi), con anche la colorazione Mist Blu, condivide col modello da 14 pollici la scheda tecnica, con processori Intel serie H di 11a gen (sino all’i7) coadiuvati dall’opzione per la grafica dedicata GeForce MX450 opzionale, o AMD Ryzen 5000 (sino al Ryzen 7 5700U) con grafica solo integrata Radeon Vega. Ciò gli permette, nonostante i 15.6 pollici del display FullHD WVA, da 250 o 300 nits con ComfortViewPlus, di accontentarsi dei 41-54 WHr di batteria.

Maggiormente suggestivo, sempre in Mist Blu, è l’Inspiron 16 Plus, sin dal display da 16 pollici, risoluto in 3K con profondità colore a 10 bit, 300 nits per la luminosità, 1000:1 di contrasto, scala colore sRGB coperta al 100%: mosso da processori Intel di 11a gen serie H, con opzione per la grafica dedicata Nvidia GeForce GTX/RTX (sino alle 3060 che portano in dote le interfacce HDMI 2.1), il terminale in questione, che dissipa il calore con 5 heatpipe in rame e 3 ventole, può arrivare a 32 GB di RAM mentre lo storage, con opzione Dual SSD, prevede un’archiviazione a stato solido sino a 2 TB (M.2 PCI-E 3.0, NVMe). Le porte prevedono anche le Thunderbolt 4, mentre le connessioni non si fanno mancare il Wi-Fi 6. Dulcis in fundo la batteria, che può arrivare a 86 WHr, e la presenza della cancellazione del rumore in dote ai due microfoni, affiancanti la webcam 720p con otturatore e due speaker Waves MaxxAudio Pro.