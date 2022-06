DELL Precision 7865 Tower: ufficiale la workstation (forse) più potente al mondo

Ascolta questo articolo

Reduce dal lancio dei nuovi XPS 13, normale e 2-in-1, il marchio americano DELL ha annunciato, con arrivo sul mercato in estate, il nuovo computer Precision 7865 Tower, una workstation ideale per data science, registi alle prime armi, graphic design, studi cinematografici, ingegneria, realtà virtuale, imaging, e intelligenza artificiale, ove è importante non solo il livello delle prestazioni, ma anche la capacità del sistema di lavorare in multi-core per gestire flussi di lavoro complessi e voluminosi.

Il DELL Precision 7865 Tower ha una struttura che consente una facile manutenzione e aggiornamento delle componenti, grazie agli accessi frontali e laterali, provvista però anche di un sistema di bloccaggio dello chassis con rilevamento delle intrusioni: la sicurezza si completa con unità a crittografia automatica e il chip TPM 2.0, per mettere al sicuro le proprietà intellettuali, senza dimenticare l’AMD PRO Manageability che permette agli amministratori di supportare in remoto i dipendenti.

All’interno, il costruttore ha promesso l’impiego delle APU per workstation AMD Ryzen Threadripper PRO 5000WX, con microarchitettura Zen 3, rese disponibili sino fino all’interazione di punta, la 5995WX, provvista di 64 Core, 128 Threads, 256 MB di cache, con 2.7 GHz di clock.

Per le GPU, all’interno dello chassis provvisto di un alimentatore da 1.350 W, compattato del 14% rispetto a quello del precedente Precision 7820 Tower, si potranno collocare sino a 2 GPU, a scelta tra la AMD Radeon PRO W6800 con 32 GB di memoria dedicata e una Nvidia RTX A6000 con 48 GB di memoria dedicata. Passando alle memorie di sistema, il DELL Precision 7865 Tower sarà equipaggiato con un massimo di 1 TB di RAM DDR4 da 3.200 MHz, con il sistema di rilevamento e correzione degli errori ECC e la tecnologia proprietaria di affidabilità RMT Pro: lo storage, grazie a varie combinazioni di HDD ed SSD (M.2), può arrivare fino a un massimo di 56 terabyte.

Come recita un vecchio adagio di Spider-man , “Da un grande potere derivano grandi responsabilità“: DELL, a tal proposito, ha pensato a come tenere a bada tanta potenza elaborativa, consentendo il massimo delle prestazioni, senza il problema del calore generato o della rumorosità della dissipazione termica, e ha ottenuto la quadra della situazione con uno “schema di ventilazione esagonale, che supporta canali d’aria dedicati ai componenti critici“.

Spostabile in modo agevole grazie alle maniglie per il trasporto, il DELL Precision 786 Tower annovera frontalmente porte USB Type-C e Type-A, mentre le porte di rete Ethernet da 1Gb e 10Gb permettono a più colleghi di lavorare sullo stesso Tower alla massima velocità: non manca l’opzione per il Thunderbolt 3. Sul piano del software, sarà possibile scegliere tra il sistema operativo Windows 10/11 e Linux Red Hat / Ubuntu, col tool Dell Optimizer for Precision che regolerà le prestazioni dinamicamente imparando dalle esigenze e dalle abitudini di lavoro del cliente.