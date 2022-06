DELL XPS 2-in-1 2022 diventa tablet, con case keyboard magnetico in stile Apple

Ascolta questo articolo

Da almeno un paio di settimane si vociferava dell’intenzione di DELL di trasformare il suo ultrabook XPS 13 con cerniera reversibile in un vero 2-in-1: l’attesa, a quanto pare, è quasi finita visto che DELL ha appena svelato il prodotto in questione, che verrà lanciato formalmente nel corso di quest’estate a un prezzo ancora ignoto.

Dal punto di vista strutturale il modello 2022 dell’XPS 13 2-in-1, in realtà un vero e proprio tablet, imiterà la Magic Keyboard del rivale Appel iPad tramite una cover keyboard XPS Folio con tastiera ad aggancio magnetico capace di consentire tre differenti livelli di inclinazione (100 / 112.5 / 125 gradi): al device aderirà, sempre magneticamente, sul frame superiore, la nuova XPS Stylus (anch’essa come la case keyboard da comprare a parte), autonoma per 50 giorni, ideata per un comodo uso sia con la destra che con la mano sinistra.

A livello connettivo, prevista anche la variante con supporto a eSIM e 5G opzionale, quest’ultima avrà il dorso in Gorilla Glass 7 color ardesia, per schermare le interferenze del segnale, mentre la versione solo Wi-Fi avrà il telaio in alluminio.

Per l’XPS 13 2-in-1 2022 DELL impiega un display da 13” risoluto a 2880 x 1920 pixel, in formato 3:2, con 500 nits di luminosità, certificato DisplayHDR 400. Sul piano delle fotocamere, ve ne sono due: quella frontale per le videochiamate è da 5 megapixel a 1080p, mentre quella dietro per acquisire foto e video arriva a 11 megapixel (4K).

Ai lati del corpo macchina spariscono sia il lettore di microSD che il jack audio per le cuffie: il costruttore compenserà includendo in confezione due adattatori, di cui uno USB-C a USB-A e, appunto per le cuffie, uno da USB-C a 3,5 mm. Tra le porte, non mancheranno però due USB Type-C con Thunderbolt 4, Power Delivery e DisplayPort. L’interno ospiterà processori Intel di 12a gen, a scelta tra il decacore i5-1230U (4.4 GHz massimi) e il decacore (4.7 GHz massimi) i7-1250U: per la RAM, LPDDR4x, la scelta sarà tra 8 e 16 GB, mentre le opzioni per lo storage SSD, PCIe 4, permetteranno di arrivare sino a 1 TB.