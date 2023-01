Deebot X1e OMNI: in promo sconto il nuovo robot lava aspira di Ecovacs

Ascolta questo articolo

Nelle scorse ore, Ecovacs Robotics, brand cinese versato nella domotica, ha promozionato il suo recente robot lava aspira pavimenti Ecovacs Deebot X1e OMNI, costruito con uno chassis circolare dalla colorazione bianca e abbinato a una “importante” base multi-funzione.

Versione depotenziata del modello visto nel Marzo 2022, Deebot X1e OMNI presente in alto la torretta per il sensore LiDar, adoperato per la mappatura 3D della casa (TrueMapping 2.0), che può essere effettuata anche nel contesto di abitazioni multi-piano (sino a 5 piani). Lo sportellino alto si apre e si chiude magneticamente, rivelando l’accesso al serbatoio per la polvere, da 400 ml, nel caso della manutenzione straordinaria. Davanti, è presente la fotocamera AIVI 3.0 che si occupa di contribuire alla mappatura, di individuare gli ostacoli (AIVI 3.0) e i tappeti, e di inquadrare e trasmettere quel che vede in ottica di videosorveglianza, come nei rivali Trifo Ollie e Trifo Lucy.

Sotto, Deebot X1e OMNI ha due spazzole laterali e una centrale, che ruotano a 180 giri per minuto: ci sono anche due moci rotanti (180 giri per minuto e pressione di pressione di 6 Newton sul pavimento), che però non si sollevano quando vengono avvistati dei tappeti, anche se il problema che questi ultimi si bagnino non esiste, dacché il robot evita il tappeto. Nel caso però si voglia solo aspirare, i moci andranno tolti manualmente. Sempre in merito ai due panni, va detto che non esiste la regolazione della distribuzione dell’acqua, mancando il serbatoio per la stessa nel robot: quando i moci sono sporchi il robot torna alla base, ogni tot (6, 10, 15 minuti) perché siano lavati con l’acqua sporca risucchiata. Di conseguenza, il robot lava con i panni “inzuppati”.

Via applicazione Ecovacs Home è possibile stabilire se eseguire uno o due cicli di pulizia, la modalità di lavaggio (tre preset), che potenza di aspirazione usare (4 livelli, sino a 5000Pa): ovviamente si può stabilire quali stanze pulire e quali no, l’ordine di pulizia delle stanze, fissando anche delle zone da non pulire e dei muri virtuali. Il robot Deebot X1e OMNI si può anche controllare a voce, tramite i comandi all’assistente vocale Yiko, ad Alexa o Assistant, essendo dotato di microfoni.

L’autonomia, di 200 minuti, in condizione ideali (es. senza ostacolo o lavaggio), copre 150 metri quadrati. Nel caso si superi tale estensione, via ricarica intelligente il robot va a caricarsi alla base e riprende la pulizia da dove s’era interrotto: in condizioni non ideali, in genere l’autonomia di è di 90 minuti. La base ha due serbatoi per l’acqua, (pulita e sporca, sempre da 4 litri): ciò in quanto la base non solo carica il robot, ma ne lava anche i moci, aspirando l’acqua sporca e asciugandoli con un getto d’aria calda a fine pulizia. Il serbatoio per lo sporco e la polvere è da 3 litri e si interfaccia con una potenza aspirante di 21kPa. Il prezzo, di 1.299 euro, su Amazon è attualmente scontato di 400 euro (31%), arrivando a 899 euro.