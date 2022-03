Ecovacs annuncia i nuovi robot lava-aspiranti Deebot X1 Plus, Turbo e Omni

Nel sempre più competitivo settore dell’automazione delle routine domestiche, un ruolo di primo piano è spesso recitato anche dalla cinese Ecovacs Robotics che, dopo aver inaugurato la serie al CES 2022, ha introdotto tre nuovi modelli di robot lava-aspirapolvere, i Turbo, Omni e Plus, nella serie Deebot X1. I nuovi robot sono accomunati da varie caratteristiche, tra cui un telaio irrobustito con un tettuccio metallico ad aggancio magnetico, e l’integrazione del rinnovato assistente vocale proprietario Yiko, ora capace di riconoscere più comandi, che va ad affiancare Alexa ed Assistant.

Tra i tre, si parte dal modello base, rappresentato dall’Ecovacs Deebot X1 Plus: quest’ultimo conserva il classico equipaggiamento sul dorso, con due spazzole laterali tripartite per catturare lo sporco anche dagli angoli, indirizzandolo alla spazzola centrale, posta tra le ruote basculanti, nei pressi del bocchettone dell’aspirazione, esercitata secondo una potenza di 5000Pa.

Il lavaggio fa affidamento sul sistema Ozmo Pro, col panno (mop) che vibra 480 volte al minuto. Sul piano della mappatura, interviene il sensore laser LIDAR posto nella torretta in alto, che contribuisce a mappare (TrueMapping 2.0) gli ambienti, in modo che il robot possa muoversi anche al buio, financo nel contesto di una casa su più piani: ancora nell’ambito della navigazione, con lo scopo di evitare gli ostacoli, intervengono l’intelligenza artificiale dell’Autopilot, il sensore dToF (per rilevare in modo preciso gli ostacoli più piccoli come pure la presenza umana), la fotocamera RGB di livello aerospaziale, e il nuovo sensore AIVI 3D. La batteria, da 5.200 mAh, assicura pressappoco 180 minuti di attività.

X1 Turbo e X1 Omni condividono il sistema delle spazzole, il sensore AIVI 3D, il LIDAR per il True Mapping 2.0, la gestione via comandi vocali, la potenza aspirante di 5.000 Pa, e la batteria da 5.200 mAh. Rispetto al modello base, migliorano la tecnologia di lavaggio, qui chiamata Ozmo Turbo in quanto prevede due mop circolari rotanti alla velocità di 180 giri per minuto, che vengono anche premuti verso il basso alla potenza di 6 Newton, in modo da rimuovere anche lo sporco più ostinato.

La base, associata ai robot, nel Deebot X1 Plus, si occupa dello svuotamento della polvere raccolta, mentre nei X1 Turbo e X1 Omni ha anche il lavaggio dei moci grazie a due serbatoi di acqua da 4 litri: il modello Turbo prevede l’asciugatura con aria fredda, mentre l’iterazione Omni ha anche quella con aria calda e lo svuotamento / riempimento automatico del serbatoio dell’acqua dell’automa. La disponibilità dei nuovi robot pulenti di Ecovacs è prevista in Italia dal prossimo 14 Marzo, nei rispettivi prezzi, per i modelli Plus, Turbo, e Omni, di 1.099, 1.399 e 1.499 euro.