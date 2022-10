Trifo Lucy: in promo il robot lava aspira con intelligenza artificiale

Ascolta questo articolo

Trifo, brand emergente noto per i suoi robot in grado di lavare, aspirare, asciugare i pavimenti, ha da poco annunciato una promo a proposito di Trifo Lucy, il vacuum cleaner che, in ragione del coupon “ILOVELUCY”, può essere comprato sullo store ufficiale con uno sconto del 20% sul prezzo di listino, già di per sé scontato (da 800 a 399.99 dollari).

Il Trifo Lucy ha una scocca circolare in plastica (36 x 36 x 8.4 cm, per 3.6 kg) nera con finiture dorate che si ripropongono pure sulla base di ricarica (160 x 142 x 100 mm), classica nel suo genere, a parte un piccolo vano che permette di non lasciare in giro il cavo del collegamento alla presa da muro. Lungo il corpo macchina dell’automa, dietro si notano due grandi prese d’aria, mentre davanti c’è la fotocamera, da 1080p con HDR, accompagnata da un emettitore di infrarossi, sia per calcolare al meglio la profondità pur in assenza di un sensore LIDAR, sia per una navigazione anche al buio, cosa impossibile per i modelli privi di IR Blaster (a meno di non tenere accese le luci).

Sul dorso, c’è sempre la spazzola centrale, la piccola spazzola laterale a 6 artigli per gli angoli, e le due piccole rotelline per muoversi: la parte finale del sotto pancia permette l’attacco del curioso quanto minuscolo modulo, con serbatoio per l’acqua da 100 ML, per il lavaggio dei pavimenti che, purtroppo, non essendo provvisto di un’elettrovalvola, non dosa l’acqua erogata, che quindi viene rilasciata sin dall’inizio nelle stesse quantità, non permettendo di coprire tutta la casa, lungo le circa 2 ore di autonomia garantite dalla batteria, da 5200 mAh, caricabile in 180 minuti a 14.4V.

In alto, il robot Lucy di Trifo ha un elegante scudo con due pulsanti, tra cui uno per l’accensione e spegnimento e uno per il ritorno alla base e l’avvio della procedura di accoppiamento via Wi-Fi. Sollevando lo scudo c’è il serbatoio da 600 ML per lo sporco, il pulsante di reset, e la spia Wi-Fi.

L’applicazione Trifo Home permette di controllare il robot via Alexa o Assistant, di avviare la mappatura 3D della casa, stabilendo poi in quali ambienti effettuare o meno la pulizia, con facoltà di stabilire dei muri virtuali, ma sempre senza preoccuparsi che il prodotto inciampi negli oggetti a terra, che è capace di riconoscere, o che cada dalle scale, riuscendo a riconoscere sotto di sé vari livelli di profondità. Sempre via applicazione si può dosare la potenza, che al massimo arriva a 3.000 pa (con la rumorosità che scende abbassandola), avviare la videosorveglianza, col robot che è capace di inviare notifiche notando movimenti o suoni inattesi.

Infine, ancora via Trifo Home, utile anche per consultare lo stato di carica della batteria e la cronologia e la durata delle pulizie, il robot Trifo Lucy può essere programmato per pulire in determinati orari (con l’eccezione di quando viene messo in modalità non disturbare).