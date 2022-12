Da Sharp le smart TV della serie FN con audio Harman e Dolby Vision

Ascolta questo articolo

Sharp Consumer Electronics, il colosso dell’elettronica giapponese che da qualche anno viaggia sotto l’ala protettiva della cinese Foxconn, ha annunciato la disponibilità anche in Italia della serie di smart TV Sharp FN, dal design curato, iper accessoriate, con tecnologie avanzate per quel che concerne tanto l’audio quanto il video.

Stilisticamente, le Sharp FN presentano cornici molto strette su tutti e 4 i lati del perimetro: ciò nonostante, riescono a concedersi un audio premium, forte della collaborazione con Harman Kardon, e di un impianto sonoro integrato che supporta la post-elaborazione DTS Virtual:X (per un suono immersivo e coinvolgente) e il codec DTS:X (per offrire una sensazione multidimensionale, trattandosi del cosiddetto audio “a oggetti“).

Tornando alla parte esteriore, le Sharp TVd della serie FN dispongono di piedistalli laterali metallici in alluminio: sul retro, si trovano diverse porte, tra cui due USB, quattro HDMI, e un lettore di schedine di memoria microSD.

La sezione visiva, che col supporto al Dolby Vision conferisce alle immagini più luminosità e gamma dinamica, fa affidamento su pannelli risoluti in 4K Ultra HD, con una luminosità che, secondo la dimensione, varia da 350 a 380 nits, rasentando comunque un 20% in più della media delle smart tv Android vendute nella fascia di mercato in cui concorre la serie FN. Il riferimento al diverso polliciaggio non è casuale, visto che le smart TV di Sharp sono previste nei tagli da 43, 50, 55, e 65 pollici, rispettivamente prezzati a 429, 469, 519 e 679 euro.

Per la parte software, Sharp ha previsto il ricorso ad Android TV, presto portato alla versione 13: in conseguenza di ciò, se non bastano le app di streaming pre-installate (Netflix, Prime Video, Google Play Movies & TV e YouTube), altre (Disney+, DAZN, Now, AppleTV+) se ne potranno trarre dal Play Store, stante la presenza della connettività Wi-Fi.