Da Asus arrivano i nuovi miniPC ExpertCenter PN64 e PN52

Nel corso dell’appena conclusasi edizione del Computex 2022, il brand taiwanese Asus non ha presentato solamente i nuovi notebook ExpertBook o il monitor da gaming da 500 Hz ma, rivolgendosi all’utenza professionale, ha messo in campo anche i nuovi minipc della serie ExpertCenter PN, caratterizzati da uno “chassis a coste con bordi smussati“, da un design termico adeguato al volume (categoria da 1 litro) e alle dimensioni (120 x 130 x 58 mm, per 1 kg), da un facile aggiornamento mediante l’accesso alle memorie, dal sistema operativo Windows 11 Pro e dal tool MyASUS (regolazione intelligente delle ventole via Smart fan control e cancellazione bidirezionale smart del rumore tramite Way AI Noise Cancelation).

Principiando dal modello più interessante, il PN64 è un ExpertBook impiega processori Intel di 12a generazione Alder Lake della serie H, tra cui un i3-1220p con la GPU integrata Intel UHD e, per le configurazioni migliori, i processori i7-12700H o i5-12500H, ambedue equipaggiati sulla scheda madre con una iGPU Iris Xe particolarmente adatta alle mansioni da ufficio. Grazie a due slot SODIMM, è possibile arrivare come RAM DDR5 (4800) sino a 32 GB, mentre lo storage prevede uno slot SATA3.0 (da 6 Gbps) e uno slot M.2 2280 (con interfaccia PCIe 4.0×4).

Tra le porte, l’ExpertBook PN64 conta cinque USB 3.2 di 2a gen (due Type-C, di cui una con DisplayPort 1.4, e PowerDelivery input), un paio di HDMI 2.0, il combo jack da 3.5 mm, e una RJ45 per la LAN a 2.5G (via scheda Intel). Dotato della connettività senza fili Bluetooth 5.2 e Wi-Fi 6E, nel modello in questione l’alimentazione avviene mediante un caricatore da 120W.

Nell’ExpertCenter PN52 operano invece i processori AMD Ryzen, a scelta, scalando nelle prestazioni, tra Ryzen 9 5900HX, Ryzen 7 5800H, Ryzen 6 5600H, tutti con conseguente GPU, integrata, Radeon Mobile. Lato memorie si arriva sempre a 32 GB di RAM, via due slot SODIMM, ma di tipo DDR4 3200 mentre lo storage, rispetto a quanto visto nel primo modello, di slot per gli SSD M.2 ne presenta due (PCIe 3.0). Le porte USB 3.2 si sostanziano in cinque di 1a generazione (una Type-C) e una di 2a generazione Type-C (con PD e DisplayPort).

Nel miniPC ExpertCenter PN52, la Gigabit LAN in questo caso è affidata a Realtek, mentre le due HDMI sono di livello 2.1: rimangono il combo jack da 3.5 mm, le connettività Wi-Fi 6E e BT 5.2, e l’alimentatore da 120W.