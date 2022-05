Computex 2022: Asus rinnova i noebook ExpertBook B9 e B7 Flip

Ascolta questo articolo

Al Computex di quest’anno, fioccano gli annunci hardware e, dopo HP e Samsung, è la volta della locale Asus presentare una serie di prodotti, in realtà più che altro degli adeguamenti alla 12a generazione Intel, conferita ai notebook ExpertBook B9 e B7 Flip destinati, dal terzo trimestre del 2022, partendo da 1.399 dollari, all’utenza business premium.

Il modello di punta, l’ExpertBook B9 (B9450), secondo l’azienda è uno dei portatili da 14 pollici più leggeri sul mercato, e di certo il più leggero del suo listino visto che, optando per la batteria da 33 Wh, ci si ferma agli 890 grammi di peso, che salgono a 1.005 grammi raddoppiando la capienza della batteria che, forte di 66 Wh, promette però sino a 16 ore di autonomia. Lo schermo è un pannello da 14 pollici risoluto in FullHD con un aspect ratio da 16:9: non cambia la webcam, da 720p, con infrarossi per l’autenticazione Hello.

Passano invece alle serie U15 della 12a gen Intel i processori, con possibilità di scegliere un mediano i5-1235U, spingendosi sino ai 10 core (4.8 GHz) con 12 threads del più prestante i7-1265U: la RAM, LPDDR5, arriva a un massimo di 32 GB, mentre lo storage, SSD PCIe 4.0, si ferma a 2 TB di picco. Equipaggiato col classico touchpad provvisto di number pad virtuale, il rinnovato ExpertBook B9 si avvale delle connettività Bluetooth 5.2 e Wi-Fi 6E, e annovera diverse porte, tra cui una USB Type-A, un combo jack per le cuffie, una HDMI 2.0 e un paio di Thunderbolt 4.

Come tradito dal linguaggio interno di Asus, l’ExpertBook B7 Flip è invece un convertibile, Di base impiega ancora un pannello LCD da 14 pollici, FullHD+ o QuadHD+, con aspetto in 16:10 per la produttività, touch e compatibilità anche con le penne provviste di tecnologia MPP, come l’opzionale Asus Pen: tra le conferme, vi è la webcam da 720p con infrarossi per Hello. Il grande cambiamento è sotto-scocca, vista l’adozione dei processori Intel, di 12a generazione, per di più della serie P da 28W di TDP (fino all‘i7-1270P con vPro). La RAM, aggiornabile a 64 GB, può arrivare a 32 GB, mentre lo storage SSD, PCIe 4.0, si spinge fino a 2 TB.

Opzionabile con il 5G (con la conseguenza del portarsi dietro il relativo slot), le porte di default nell’ExpertBook B7 Flip rinnovato son amplissime, col costruttore che ha previsto il jack per le cuffie, il lettore di smart card, due USB Type-A, altrettante Thunderbolt 4, una micro HDMI (utile per l’adattatore Ethernet) e una mini DisplayPort.