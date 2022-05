Computex 2022: Samsung anticipa i monitor da gaming Odyssey Neo G7 e G4

Ascolta questo articolo

In vista dell’inizio della fiera nota come Computex 2022, sono tanti i brand tecnologici che stanno “scaldando i motori”, con annunci in anteprima di quel che esibiranno nei prossimi giorni in quel di Taipei: anche Samsung non si è sottratta a questo rituale e, per l’occasione, ha svelato i due nuovi gaming monitor Odyssey Neo G7 e Odyssey Neo G4.

Il primo prodotto, l’Odyssey Neo G7 (S32BG75R), è un display curvo da 1000R che impiega un pannello da 32 pollici risoluto in 4K con LED allineati verticalmente (VA), 165 Hz di refresh rate, supporto al FreeSync Premium Pro di AMD e compatibilità verso il G-Sync di Nvidia: la retroilluminazione, tramite i Quantum Mini LED, assicura 1.196 zone di local dimming permettendo all’area visuale di raggiungere un’elevata luminosità massima (sino a 1.000 nits), 1.000.000:1 come rapporto di contrasto e il 100% di copertura del color gamut DCI–P3.

Certificato Quantum HDR 200, con la garanzia del supporto all’HDR10+ (anche HDR10+ Gaming), l’Odyssey Neo G7 mette a disposizione le feature Samsung tipiche di questa serie di schermi, sostanziate ad esempio in Low Input Lag (modalità a basso input lag), Picture in Picture, Adaptive Picture, Black Equalizer (evidenzia i dettagli nelle zone scure senza alterare il contrasto generale), Ultrawide Game View, modalità Game ed Eco, Super Arena Gaming UX e Refresh Rate Optimizer ma, sul retro, ove entra in azione l’illuminazione posteriore Infinity Core personalizzabile via CoreSync, non si fa mancare varie porte, tra cui un paio di USB 3.0 Type-A, una Display Port 1.4, un jack da 3.5 mm, due HDMI 2.1 (nel caso si volesse giocare a una consolle next gen tipo PS5 o Xbox Series X).

Sempre corredato di varie funzionalità già viste nel modello top G7, anche nell’Odyssey Neo G4 non mancano diverse ottimizzazioni di Samsung, tra cui la rivelatrice Black Equalizer.

Il monitor in questione, cadenzato nelle diagonali da 25 o 27 pollici, poggiato su un supporto regolabile (in altezza, inclinazione, girevole, in pivot), impiega pannelli LCD IPS risoluti in FullHD, con il 99% di copertura sullo spazio colore sRGB, 8-bit di profondità colore, 400 nits massimi, 1 millisecondo come tempo di risposta, 240 Hz come refresh rate, e la compatibilità verso le tecnologie Nvidia G-Sync e AMD FreeSync Premium. Risultano essere di meno le porte a disposizione, qui in veste di jack da 3.5 mm (uno), Display Port 1.2 (una), ed HDMI 2.0 (due).