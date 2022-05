HP annuncia i nuovi HP Pavillion 14 con processori di 12a gen Intel

Ascolta questo articolo

Partecipando al round delle aziende impegnate nell’aggiornare i propri listini hardware, il marchio Hewlett Packard ha annunciato due nuovi modelli di notebook HP Pavilion 14, tra cui l’HP Pavilion Plus 14 e l’HP Pavillion x360 14.

Attento all’ambiente, visto l’impiego di metallo riciclato, di plastica post consumo e da recupero oceanico, il nuovo Pavillion Plus 14 monta display con rapporto a 16:10 estesi sull’87,2% di screen to body, a scelta tra due opzioni (LCS IPS da 2.240×1.400 pixel a 300 nits vs OLED 2.880×1.800 pixel da 90 Hz). Tale pannello è sormontato da una webcam True Vision da 5 megapixel (1080p) con riduzione del rumore e array dual microfonico: la sezione dell’audio trova fondamento in due speaker Bang & Olufsen con HP Audio Boost.

Nel device in questione, protetto opzionalmente da uno scanner per le impronte digitali , sotto la tastiera opzionalmente retroilluminata con precision touchpad, in tema di processori di 12a gen Intel, si va dagli esponenti della serie U (partendo dall’i5-1235U a 10 core e 12 threads da 4.4 GHz) sino a quelli della serie H (fino all’i7-12700H, da 14 core, 20 threads a 4.7 GHz).

La grafica integrata Intel Iris Xe è accompagnata dalle opzioni per la grafica discreta (GeForce MX550 vs GeForce RTX 2050) di fabbricazione Nvidia: la RAM, DDR4 3200 MHz, va da 8 a 16 GB, mentre lo storage SSD prevede in M.2 NVMe da 256 GB a 1 TB. Le opzioni per la connettività vanno dal Wi-Fi ac + Bluetooth 5 al Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.2 e sono accompagnate dall’opportunità di avvalersi dell’HP Range Extended Range Wireless Lan.

Non mancano tante porte, tra cui il combo jack, il lettore di microSD, l’HDMI 2.1, e 4 USB Super Speed (due Type-A a 5 Gbps e due Type-C a 10 Gbps con Display Port 1.4 e ricarica sleep & charge). La batteria, da 51 Wh, è caricabile dall’alimentatore Type-C a 65 o 90 W. Il prezzo per l’HP Pavillion Plus, reso disponibile nei colori Space Blue, Warm Gold, Mineral Silver, Tranquel Pink e Natural Silver, parte già da oggi da 799 dollari.

Più economico, partendo da 599 dollari, previsto verso l’estate, risulta essere invece il convertibile HP Pavillion x360 14 ((32,2 x 21 x 1,9 cm, per 1.4 kg, argento naturale, oro pallido, blu). Quest’ultimo adotta un display LCD IPS da 14 pollici, risoluto in FullHD (1920 x 1080), touch, con 250 nit, touch: la webcam, in alternativa a una HP Wide Vision 720p, è una True Vision da 5 megapixel FHD con Auto Frame, rilevamento della presenza (per il blocco del computer), otturatore manuale e riduzione AI del rumore: l’audio è sempre provvisto di due speaker stereo B&O con Audio Boost proprietario.

Sul versante dei processori, ci si ferma alla serie U (da 15W di TDP) della 12a gen Intel (i7-1255U, i5-1235UI, i3-1215U) con grafica integrata Intel, Iris Xe o UHD): la RAM DDR4-3200 MHz arriva fino a 16 GB mentre lo storage SSD PCIe NVMe M.2 non va oltre il singolo TB. Con opzione 5G, ma di base sino al Wi-Fi 6E con Bluetooth 5.2. Lato software, si registra la presenza dell’HP Command Center, con conseguente possibilità di switchare tra le modalità prestazioni, bilanciata e risparmio energetico.