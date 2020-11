Creative Outlier Air V2: ufficiali gli auricolari tws con audio olografico

Dopo essersi occupata del supporto audio all’home cinema, il brand singaporiana Creative torna ad attenzione l’ascolto individuale, attraverso gli auricolari senza fili Outlier Air V2, eredi del modello dell’Aprile di due anni fa, ma con un’autonomia che sfiora quasi quella dei più lussuosi Outlier Gold del Luglio 2019.

Creative Outlier Air V2 hanno un corpo leggero (6 grammi), impermeabile IPX5 contro sudore e pioggia per l’uso all’aperto e le attività sportive, risultando comodi da essere indossati grazie ai gommini siliconici in varie misure: la qualità audio può contare su driver in grafene da 5.6 mm (risposta in frequenza da 20 a 20.000 Hz), oltre che sul Bluetooth 5.0 (con supporto ai codec AAC, SBC, aptX) e sulla tecnologia Super X-Fi READY.

Quest’ultima, mutuata da quella olografica Super X-Fi, prevede che, ricorrendo all’app SXFI (purtroppo solo a beneficio della musica stoccata sullo smartphone, e non anche dei servizi di streaming), si possa godere di un effetto in base al quale il suono sembra quasi provenire da un pool di altoparlanti disposti attorno all’utente, e non dalle gemme stesse degli auricolari.

Rispetto al passato, il nuovo paio di auricolari Outlier Air V2 sostituisce i controlli via pulsanti fisici con controlli touch: a seconda che l’utente sia nelle modalità Riproduzione, Pausa, o Chiama, sarà possibile operare una serie di operazioni per la gestione della musica, l’attivazione degli assistenti vocali, o la gestione delle chiamate. Proprio in relazione delle chiamate, sempre nitide e chiare all’orecchio dell’interlocutore, il microfono integrato mette in campo la tecnologia di riduzione del rumore cVc 8.0 di Qualcomm.

L’autonomia degli auricolari Creative Outlier Air V2, già disponibili all’acquisto sul sito ufficiale, promozionalmente a 69.99 euro nella colorazione blu notte metallizzato, sale (con una singola ricarica in 2/3 ore) a 12 ore, con la custodia di ricarica (8 x 4 cm, 60 grammi), rabboccabile via Type-C, che porta l’autonomia totale a 34 ore (vs le 39 delle Gold).