Creative Outlier Gold: ecco i nuovi auricolari true wireless con sound immersivo e personalizzato

Creative Technology Ltd, dopo un passato nell’hardware informatico dedicato all’audio, si è da tempo convertita alle tecnologie sonore a uso personale, come dimostrato dall’ottimo successo ottenuto con i precedenti Creative Outlier Air, auricolari true wireless nati sulla scia degli AirPods di Apple, ed accreditati di un’elevata qualità del sound godibile a lungo grazie alla loro proverbiale autonomia.

Degni eredi di questi ultimi (dei quali riprendono il design), dopo un tutto esaurito all’IT Show di Singapore (7-10 Marzo 2019), arrivano sul mercato, tramite il sito ufficiale del costruttore, al prezzo di 99.99 euro, anche i nuovi Creative Outlier Gold.

Gli auricolari Creative Outlier Gold, immuni al sudore grazie alla certificazione IPX5, risultano comodi da indossare, grazie alla disponibilità di gommini (3 complessivi) in due differenti misure, e leggeri, difficile da percepire una volta calzati: al loro interno ospitano un chip per la connessione Bluetooth 5.0 a risparmio energetico (arricchita dal supporto ai formati AAC e aptX) con lo smartphone, Android o iOS, di cui possono anche sfruttare gli assistenti vocali (Assistant e Siri), fungendo da cuffiette senza fili per la riproduzione, grazie ai driver da 5.6 mm finalizzati da un diaframma in grafene, dei file stoccati in locale sul device mobile.

A tal proposito, una volta installata l’applicazione SXFI App, dotata anche di un equalizzatore a 10 livelli, è possibile sfruttare il software Super X-Fi ed i sensori dello lo smartphone per la scansione della morfologia dell’orecchio e della testa dell’utente, in modo da erogare, con un effetto spaziale olografico, il suono che, alla fine, sarà percepito con lo stesso realismo che ciascuna persona sperimenta nella propria quotidianità.

Oltre alla facoltà di generare un sound altamente personalizzato e adattato a ogni singolo utente, gli auricolari true wireless Creative Outlier Gold si fanno apprezzare anche in fase di chiamata, grazie alla tecnologia Dual Voice (l’interlocutore viene percepito da ambedue le unità, sincronizzate tra loro, ed è possibile parlare a entrambe, essendo provviste di microfoni singoli), e per la straordinaria autonomia, stimata in 14 ore di uso medio che, ricorrendo al cofanetto di ricarica (da 54 grammi con ricarica via cavo USB Type-C/Type-A), si estendono a 39 ore complessive, consentendo – quindi – di spostarsi per lavoro per un mese intero, senza la necessità di ricaricarli.