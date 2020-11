Home cinema al top grazie alla soundbar smart con surround Creative Stage V2

Anche Creative, azienda singaporiana piuttosto nota nel panorama audio, nel quale opera sin dalla sua nascita (1981), onde offrire sempre maggiori opportunità di intrattenimento domestico agli utenti – attualmente privati dell’esperienza dei cinema e dei concerti – ha presentato la nuova soundbar Creative Stage V2.

Il nuovo dispositivo, atto a migliorare l’audio della propria TV da salotto, benché grazie al Bluetooth possa anche ricevere i contenuti da smartphone e computer, approfitta delle dimensioni maggiori, rispetto al modello precedente, per integrare due driver mid-range: questi ultimi, assieme a un subwoofer, erogano bassi molto potenti, in grado di far sentire l’utente coinvolto nell’azione di un gioco, o di un film, anche grazie alla presenza di un perfezionato processore digitale Sound Blaster, incaricato di garantire un migliorato effetto surround, caratterizzato da un più ampio palcoscenico sonoro.

Tra le funzionalità concesse in dote alla soundbar Stage V2, Creative ha incluso il supporto al Clear Dialog che, amplificando parola per parola il parlato, senza mai alterare gli effetti ambientali, consente all’utente di seguire i dialoghi di un film, senza dover alzare il volume, con conseguente tutela dell’udito, a tutto beneficio anche di un’eventuale fruizione notturna.

Le porte, nella soundbar Creative Stage V2, non mancano, come confermato dalla presenza di una USB (per collegare anche una Nintendo Switch) con supporto allo streaming audio, di una HDMI con canale audio di ritorno (ARC), di un ingresso AUX analogico, aggiuntivo rispetto al comunque disponibile ingresso digitale ottico (es. per le consolle PS4/PS4 Pro). Il controllo, invece, avviene mediante il Bluetooth 5.0 grazie al telecomando, adoperabile per attivare o spegnere il surround e il Clear Dialog, per switchare tra le sorgenti audio, o per regolare bassi e alti a proprio piacimento.

Collocabile su una superficie piana, o agganciato alla parete, la soundbar Creative Stage V2 può essere già acquistata, facendo riferimento allo store ufficiale del brand, presso il quale il nuovo prodotto è listato sotto la soglia psicologica dei 120 euro (precisamente, a 119,99 euro).