Corsair HS75 XB: ufficiali le cuffie da gaming ideali per le consolle

Con le consolle Next gen di Microsoft che si affacciano anche in Italia (via Amazon, con la Xbox Series X prezzata a 499 euro, e la Xbox Series S a 299 euro), il noto brand californiano Corsair, fresco reduce dal varo del modello HS60 Haptic, non si è fatto trovare impreparato, annunciando un paio di cuffie ad hoc, rappresentato dalle Corsair HS75 XB.

Le nuove cuffie, nonostante l’anima in alluminio, volta a rafforzare la struttura in metallo, si conservano abbastanza leggere (330 grammi): i padiglioni, onde attenuare la pressione sul capo, sono regolabili e pongono una simil pelle a rivestire l’imbottitura in memory foam: essendo dedicate al gaming, non si fanno mancare un microfono removibile che, grazie alla cancellazione del rumore, vanta una qualità simile ad analoghe soluzioni da broadcasting.

La parte sonora delle cuffie Corsair HS75 XB, è gestita da driver al neodimio, da 50 mm, ottimizzati dalla compatibilità al Dolby Atmos, per suoni precisamente posizionati nello spazio, onde non farsi sorprendere negli sparatutto in prima persona.

Grazie all’app Dolby Access per Xbox, l’utente che acquisterà le cuffie Corsair HS75 XB (attualmente vendute a 179,99 euro tramite Amazon) può intervenire sull’equalizzazione del suono, regolandolo a seconda di quel che si fruisce, se film o videogame (in questo caso con ulteriori sotto-settaggi a seconda del genere). Dal padiglione di sinistra, una ghiera rotante permette, invece, di regolare il volume, tanto nelle chat multiplayer, quanto del gioco o contenuto in riproduzione.

La connessione (sino a 9 metri di distanza) con le consolle Xbox Series X ed S (senza per altro escludere la Xbox One), è possibile nativamente (prima premendo il pulsante di pairing sulla consolle, e poi quello d’accensione sulle cuffie, con l’avvenuta associazione resa nota nella dashboard della consolle) senza ricorso ad alcun dongle esterno (invece necessario, comprandolo a parte, per collegarsi senza fili a un computer Windows 10, al quale è comunque possibile connettersi tramite il cavo USB contenuto in confezione). L’autonomia, in questo caso, arriva a pressappoco 20 ore, terminate le quali è necessario provvedere alla ricarica (via USB).