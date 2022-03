Chuwi presenta il notebook CoreBook X di terza generazione

Il marchio cinese Chuwi, a 5 anni dalla prima generazione, ha annunciato (con disponibilità da fine Marzo, per la cifra di 549 dollari e annesse promo per ottenere uno sconto di 50 bigliettoni sul prezzo finale) la terza emanazione dei suoi notebook premium CoreBook X, ora rinnovati non solo nella sostanza ma anche nello stile, dopo i passaggi intermedi grosso modo conservativi rispetto agli esordi.

Animato da Windows 10, ma aggiornabile senza problemi a Windows 11, il Corebook X di Chuwi adotta un telaio sottile e leggero che, facendo a meno della pesante placca di vetro adottata in precedenza, è anche più leggero di 150 grammi, con un peso ora di 1.36 kg: il display da 14 pollici, adottato anche nel rivale Huawei MateBook 14, è un pannello LCD prodotto da BOE con una risoluzione di 2160 x 1440 pixel che, complici le cornici molto contenute (85% di screen-to-body), occupa il 10% di spazio in meno, quasi come un modello da 13 pollici (pur in presenza di una tastiera dimensionalmente non castigata).

Nello specifico, il costruttore dichiara un rapporto di 3:2 per lo schermo che, a differenza dei normali 16:9, ha il 18% di spazio in più in verticale in favore dello scrolling dei testi e della navigazione: sul piano della qualità visiva, invece, entra in gioco un valore del 100% sul color gamut sRGB, sì da farne un supporto per l’output visivo ideale anche per i professionisti dell’immagine.

Passando all’array elaborativo, il Chuwi CoreBook X si avvale di un processore a 14 nanometri di 10a generazione della famiglia Comet Lake, l’Intel Core i3-10110U, un dual core (da 2.1 a 4.10 GHz) a 4 threads, con 4 MB L3 di smart cache, e 15W di TDP come consumo energetico, affiancato da una scheda grafica integrata Intel UHD Graphics 620: grazie agli slot SO-DIMM è possibile aggiornare le memorie, qui rappresentate da 8 GB di RAM (DDR4-2666) e da 512 GB di storage SSD (SATA M.2 2280 mentre, a garantire un funzionamento silenzioso ma senza strozzamenti, interviene il segmento di smaltimento termico che, nella terza generazione del CoreBook X di Chuwi, sfoggia un aumento del 17% per la densità delle alette della ventola.

Ai lati del corpo macchina il CoreBook X della 3a generazione – corredato da Chuwi anche di un modem Intel AX201 per il Wi-Fi ax/6 monobanda e per il Bluetooth 5.1 (più stabile, ideale anche nella collaborazione multi-dispositivo) – esibisce un lettore di schede microSD e due porte USB, tra cui una Type-C. La batteria, infine, ammonta a 46.2 Wh di capienza.