Chuwi: in lancio il notebook GemiBook Pro ed il miniPC CoreBox Pro

In attesa del Black Friday, è il Single Day cinese ad aver entusiasmato i fan degli acquisti tecnologici che, in queste ore, necessitando di un buon computer, senza però spendere troppo, possono fare affidamento anche sul nuovo notebook GemiBook Pro o sul miniPC CoreBox Pro, concepiti dalla cinese Chuwi con Windows 10 Home a bordo.

Proposto in offerta lancio su Aliexpress, il GemiBook Pro, evoluzione di un modello visto lo scorso Settembre, ha un sottile (310 x 229,5 x 20,6 mm) e leggero (1.5 kg) telaio metallico, comunque equipaggiato con diverse porte I/O, tra cui l’ingresso per l’alimentazione, il jack da 3.5 mm, un lettore di microSD, una USB 3.0 Type-A ed una USB Type-C. Spalancato, sotto una webcam da 1 megapixel, è subito apprezzabile il display LCD IPS da 14 pollici, risoluto in 2K (2160 x 1440 pixel) secondo un aspetto panoramico a 3:2 molto utile per scorrere i contenuti in verticale, ben “coperto” a livello cromatico (72% sulla scala NTSC).

A motorizzare il Chuwi GemiBook Pro (330,21 euro), debitamente energizzato da una batteria pari a 38 Wh, sotto la tastiera retroilluminata, opera il processore quadcore (da 2 a 2.7 GHz) Intel Celeron J4125, della generazione Gemini Lake Refresh, realizzato a 14 nanometri ma ben efficiente energeticamente (10W di TDP), inclusivo di una GPU integrata UHD Graphics 600, capace di supportare flussi video in 4K@60fps. L’allestimento proposto per il Chuwi GemiBook Pro, per altro inclusivo delle connettività Bluetooth 5.1 e Wi-Fi ax/6, prevede mnemonicamente 16 GB di RAM (LPDDR4X) e un SSD per l’archiviazione, da 512 GB, con la possibilità di aggiungere via slot sottostante di facile accesso sino a 1 TB di SSD (M.2).

Passando alla categoria dei miniPC, il compatto (173 x 158 x 73 mm, 2 litri di volume, 901 grammi) Chuwi CoreBox Pro (sul sito ufficiale del brand, in offerta lancio a 439 dollari, vs i 479 finali), seguito del modello dello scorso Maggio, può essere collocato in orizzontale o verticale, mettendo a disposizione quattro USB 3.0, due jack da 3.5 mm per cuffie e microfono, due Gigabit Ethernet LAN e, onde connettere sino a 3 display 4K@30fps, una Display Port, una HDMI, ed una Thunderbolt 3 (utile anche per trasferire dati a 40 GB/s, o per connettere una GPU esterna).

Nel case (in alluminio/magnesio/policarbonato, nella nuance grigio siderale/nero) del miniPC Chuwi CoreBox Pro, nel quale risultano a regime le connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.1 (via modem Intel AX200), il processore scelto è il quadcore (da 1.2 a 3.4 GHz) Intel i3-1005G1 di 10a generazione, a 15W di TDP, con GPU interna UHD, supportato da 12 GB di RAM (LPDDR4) e, quanto a storage, da 256 GB di SSD (NVMe), estendibili inserendo un hard disk a stato solido M.2 2280.