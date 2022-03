BETT 2022: Samsung presenta il nuovo Chromebook 2 360 per l’educazione

A poche ore dall’inizio (ampiamente preceduto un paio di mesi da da Acer) dell’annuale fiera britannica dell’elettronica educativa, il BETT, il colosso coreano Samsung – ivi presente con un proprio stand – ha annunciato il suo nuovo Chromebook, col nome di Chromebook 2 360 che, lungi dall’intendersi come la versione convertibile del Galaxy Chromebook 2, ha diversi punti in comune con il Galaxy Chromebook Go.

Di base, il Chromebook 2 360 ha un telaio dimensionato a 287.9 x 206.6 x 16.9 mm, con un peso di 1.28 kg: la verniciatura è silver, tranne la zona della tastiera, resistente agli schizzi, con ampi tasti e touchpad, di color nero. Spalancato, il terminale svela un display LCD TFT da 12.4 pollici risoluto in WQXGA (2560 x 1600 pixel), con una sufficiente luminosità (340 nits) garantita dalla retroilluminazione a LED, e il supporto al tocco utile quando il device, piegato a 360° grazie alla sua cerniera, assume la forma d’impiego di un tablet o di un album da disegno (per il quale uso, però, il pennino non è incluso in confezione).

L’array che di solito si usa nella FaD (formazione a distanza) nel presente dispositivo può contare su una webcam HD da 1 megapixel (720p), e su una coppia di speaker stereo da 1.5w cadauno, per una potenza totale di 3 watt. Ai lati del corpo macchina, il Samsung Galaxy Chromebook 2 360 propone un nano slot per la sicurezza, uno slot per leggere le schedine microSD, un combo jack da 3.5 mm per cuffie e microfono, una USB 3.2 Type-A, e una coppia di USB Type-C (una per lato, ovviamente). Il costruttore dichiara anche la presenza, opzionale, dello slot per la nanoSIM 4G, qualora si opti per il modello “cellular” cioè con connettività mobile.

Le capacità elaborative del Galaxy Chromebook 2 360 sono affidate al processore Intel Celeron N4500: si tratta di un dual core (da 1.1 a 2.8 GHz) della famiglia Jasper Lake corredato dalla scheda grafica integrata Intel UHD: secondo i piani distributivi, combinando la RAM LPDDR4x e lo storage eMMC, si ottengono due allestimenti mnemonici, sempre con 4 GB di RAM, ma alternativamente con 64 o 128 GB di archiviazione, rispettivamente prezzati (dal 15 Aprile, partendo dal Regno Unito) a 419 sterline (circa 503 euro) per il modello 4+64 GB Wi-Fi, ed a 499 sterline (circa 600 euro) per quello da 4+128 GB con 4G LTE. In ambedue i setting, si ottengono (per un anno) 100 GB di spazio sul cloud Google One, 3 mesi gratis su YouTube Premium, ed è sempre garantita la presenza del chip crittografico TPM (impersonato dal Google H1).

Proseguendo nel novero delle relative specifiche, nel Galaxy Chromebook 2 360, animato da ChromeOS (con annesse app dal Play Store di Android e dal Chrome web store, Phone Hub per gestire il telefono dal portatile, Nearby Share per inviare i file ai dispositivi Android vicini), è presente una batteria da 45.5 W, caricabile a 45 W mediante l’apposito caricatore Type-C presente in confezione, in modo da erogare un’autonomia valevole sino a un massimo di 10 ore. Ovviamente, non mancano le connettività senza fili, di default in tutte le versioni in forma di Bluetooth 5.1 e WiFi ax/6 (con Wi-Fi Sync).