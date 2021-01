Galaxy Chromebook 2: al CES 2021 il laptop ChromeOS di Samsung diventa low cost

A poche ore di distanza dalla presentazione del rivale Chromebook Spin 514 di Acer, anche Samsung porta al CES 2021 un portatile animato da ChromeOS che, downgrade accessibile del primo modello di un anno fa, rende comunque onore a un brand che crede in questa fattispecie di laptop per studio e lavoro sin dal remoto 2011.

Galaxy Chromebook 2, questo il nome del dispositivo, ha uno chassis in alluminio maneggevole (304,9 x 203,2 x 13,9 mm) e leggero (1.23 kg) come da tradizione, conservando un design essenziale, calibrato secondo le colorazioni alternative “Mercury Gray” e Fiesta Red”. Tipico 2-in-1, presenta un display ruotabile, formato da un pannello FullHD (1.920 x 1.080 pixel) da 13.3 pollici, di tipo QLED (LCD con filtro quantum led), sensibile al tocco delle dita e all’uso del (non incluso) pennino capacitivo universale (USI), di fronte al quale si palesa una tastiera retroilluminata, ai cui lati sono presenti un lettore di microSD, un mini jack da 3.5 mm, e due USB Type-C.

La mancanza dell’AMOLED del primo modello è solo il primo dei compromessi che permette praticamente di dimezzarne il prezzo: in tema di processori, al posto dei chip Intel Core i5, arrivano in dote, nella migliore delle ipotesi, (a 699 dollari) un i3-10110U (10a generazione) o, ancora più basico, (per 549 dollari) un processore Intel Celeron 5205U, sempre affiancato da una scheda grafica integrata Intel UHD.

Pur a fronte di questa riduzione computazionale, il Galaxy Chromebook 2 supporta perfettamente le videochiamate, grazie alla webcam da 1 megapixel per video a 720p, ed alla coppia di speaker stereo (da 5W) amplificati via Smart AMP.

In termini di memorie, tra RAM e storage a stato solido, è possibile scegliere tra due differenti allestimenti, da 4+64 GB col processore Intel Celeron, e da 8+128 GB con l’Intel Core i3: la batteria è un altro degli elementi scalati al ribasso, anche se con i suoi 45,5 Wh di capienza dovrebbe comunque assicurare una buona autonomia, in ragione delle diminuite esigenze energetiche della scheda tecnica menzionata che, infine, annovera anche le connettività senza fili Bluetooth 5.0 e Wi-Fi ax/6.