BETT 2022: Acer presenta un poker di nuovi Chromebook per la didattica (e non solo)

Nel corso di una conferenza stampa dedicata alle tecnologie per l’istruzione, il brand taiwanese Acer ha annunciato un poker di Chromebook destinati all’edizione 2022 della manifestazione BETT: i portatili animati da ChromeOS, e sostanziati nei Chromebook 512, 211, 314 e Spin 311, sono accomunati nel design, dall’impiego di plastica riciclata post consumo per il telaio (Spin 311, 511, 512) e di plastica oceanica per quello che il brand chiama OnceaGlass Touchpad, dalla certificazione MIL-STD-810H, che assicura la resistenza a pressioni da 60 kg e a cadute da 14 metri.

Il Chromebook 512 (Gennaio, da 349.99 dollari) ha una webcam HD con un array di due microfoni: il display è un pannello LCD da 12 pollici, opzionalmente touch, risoluto a 1366 x 912 pixel secondo un aspect ratio a 3:2: ad animarlo, sino a 12 ore di operatività, può essere il processore dual core (da 1.1 a 2.8 GHz) dual threads Intel Celeron N4500, in alternativa al quadcore (da 1.1 a 2.8 GHz) Intel Celeron N5100, ed al Pentium Silver N6000, un chip sempre quadcore (da 1.1 a 3.3 GHz) a tre threads. Per la RAM (LPDDR4x) sono previsti tagli sino a 8 GB, laddove per lo storage (eMMC) si va da 32 a 64 GB.

Simile al precedente, tanto da avere un massimo di 8 GB per la RAM e di 64 GB per lo storage, è il Chromebook 511 (Febbraio, da 349.99 dollari) che, però, tra le differenze, perde lo spazio extra in verticale visto che il suo display LCD da 1366 x 768 pixel dimensionato a 11.6 pollici è redatto secondo un più tradizionale aspect ratio a 16:9. Tra i processori, inoltre, le scelte sono inferiori di numero, posto che ci si può barcamenare tra i due già visti Celeron N4500 e N5100.

Dai laptop precedenti il medesimo ammontare di porte (lettore di microSD, due USB Type-A, altrettante USB Type-C), come pure il set per le videoconferenze (una webcam HD accompagnata da un paio di microfoni), è conferito pure al Chromebook 314 (seconda metà dell’anno, da 429.99 dollari), che, però, ha uno schermo (opzionalmente touch, e sempre nel formato 169) più nitido, essendo FullHD, e più grande, in virtù della sua dimensione da 14 pollici. La batteria, di conseguenza, vede scemare a 10 le ore di autonomia massima, gestita da un tool elaborativo pressocché identico al Chromebook 512, con la scelta sempre tra i processori Intel Celeron 4500/5100 e l’Intel Pentium Silver N6000, con max 8 GB di RAM (LPDDR4x) e uno storage (eMMC) che, però, qui si spinge a un massimo di 128 GB.

Sin dalla denominazione, l’ultimo notebook annunciato in vista del BETT 2022 da Acer, il Chromebook Spin 311 (Marzo, da 399.99 dollari), tradisce la sua natura di convertibile, essendo provvisto di uno schermo sensibile al tocco, da 11.6 pollici, capace di ruotare di 360° (facendo assumere al terminale il formato di tablet), qui sormontato da una webcam che, accompagnata da due microfoni, beneficia del supporto dell’HDR. Il merito delle sue circa 15 ore massime di autonomia va anche all’efficienza del processore quadcore MT8183, predisposto dalla fucina di Mediatek con l’appoggio di 4 GB di RAM (LPDDR4x) e di 64 GB per lo storage (eMMC). Di tutto il quartetto, l’unicum costituito dal Chromebook Spin 311 si esplica anche nella minor dotazione di porte visto che, oltre al lettore di microSD ed alle due USB Type-A, v’è solo una Type-C.