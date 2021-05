Bang & Olufsen Beolab 28: ufficiali gli smart speaker aggiornabili a colonna

Dopo essersi attrezzato per le scorse feste natalizie con uno speaker premium mini, il marchio danese Bang & Olufsen ha annunciato, a partire dalla non proprio modica cifra di 10.750 euro, una nuova serie di altoparlanti, i Bang & Olufsen Beolab 28.

Realizzati in alluminio anodizzato, i Bang & Olufsen Beolab 28 (18,6 kg) sono cadenzati, oltre che nella nuance argento, in quella bronzea o nero antracite, con cover, in legno massello o tessuto grigio, che si aprono all’accensione degli stessi, adeguandosi alla modalità di riproduzione scelta, che sia “Narrow“, per puntare direttamente all’ascoltatore, o “Wide“, nel caso sia necessario estendere il palcoscenico sonoro onde beneficiare un auditorium più numeroso. A colonna per definizione, i Beolab 28 possono essere montati sul pavimento, a torre, o su di una parete.

In cima, presentano i classici tasti a sfioramento, tra cui alcuni dedicati a Spotify (stazioni radio, playlist), che si illuminano all’avvicinarsi dell’utente, percepito tramite il sensore di prossimità integrato.

L’interno ospita un woofer da 6.5 pollici alla base, un tweeter da 1 pollice, e 3 driver da tre pollici incolonnati, tutti sottoposti ad amplificatori di classe D, in grado di garantire tra i 27 Hz e i 23 kHz di risposta in frequenza e una pressione sonora di 110 decibel, più che sufficiente a riempire stanze tra i 15 e i 50 metri quadrati, con i bassi eventualmente adeguati allo specifico ambiente di collocazione via Active Room Compensation.

Capaci di collegarsi alle tv dello stesso marchio mediante le connettività WiSA e Powerlink, gli altoparlanti Beolab 28 non mancano di Wi-Fi ac a doppia banda, Bluetooth 5.0, jack da 3.5 mm con ingresso ottico e analogico, un paio di RJ45 per l’Ethernet 10/100, due USB (di cui una Type-C): in più, il modulo connettività, sostituibile (come nel Level) col passare del tempo con uno che annoveri standard più moderni, non si fa mancare nemmeno l’integrazione di Chromecast, ed il supporto verso Spotify Connect ed Apple AirPlay 2.