Bang & Olufsen Level: ufficiale lo smart speaker modulare aggiornabile

Un impianto hi-fi premium classico, ancorché datato, funzionerà sempre bene. Lo stesso non si può dire di uno speaker smart, stante il continuo progresso delle tecnologie di connessione, e il deterioramento delle batterie: il brand danese Bang & Olufsen, consapevole di ciò, ha ufficializzato uno speaker smart modulare, Level, in grado di durare “per decenni“.

Bang & Olufsen Level ha un form factor compatto (34,8 x 23 x 5,6 cm, per 3.3 kg), in modo che sia agevolmente trasportabile da una stanza all’altra di casa: essendo impermeabile IP54 contro polvere, e schizzi d’acqua, può anche essere adoperato in giardino, cortile, sul terrazzino. Esteticamente molto elegante, presenta uno chassis in alluminio, con pulsanti di controllo soft touch, e griglia anteriore in legno o tessuto: in ragione di ciò, può essere acquistato nella tonalità oro con frontale in rovere chiaro, o in metallo naturale con frontale in tessuto grigio tendente al nero.

Il modulo per lo streaming, che nelle intenzioni dell’azienda sarà sostituibile inviando il prodotto all’azienda per la relativa operazione, è comprensivo delle antenne, del chip connettivo, e del DSP (elaboratore per il segnale digitale): tecnicamente supporta il Wi-Fi ac (es. per lo streaming anche da TuneIn), il Bluetooth 5.0, e consente il mirroring da smartphone via AirPlay 2 / Chromecast, e l’interazione col noto streaming svedese via Spotify Connect.

La batteria del Bang & Olufsen Level, sostituibile dallo stesso utente, ma solo con prodotti originali, essendo di forma non standard, assicura 16 ore di funzionamento col volume al 50%, o solo 4 col volume sparato a manetta: in caso di necessità, può essere ricaricata dell’80% in 2 ore, e del tutto in 3 ore, tramite un pad magnetico poggiato in una rientranza sul retro.

In termini di qualità sonora, lo smart speaker Bang & Olufsen Level mette in campo 5 trasduttori (una coppia di woofer da 4” con amplificatori da 30W, altrettanti tweeter da 0.8” a cupola morbida con amplificatori da 15W di classe D, un full-range da 2” presieduto da un amplificatore a 30W) che, grazie alla tecnologia “Adaptable Acoustics”, adeguano l’emissione a seconda dell’orientamento dello speaker (orizzontale o verticale), tenendo anche conto del fatto che sia montato a parete. Volendo, inoltre, è possibile ottenere un effetto stereo, associandovi un altro modello analogo.

Dotato dell’integrazione (opzionale) di Google Assistant, ma anche di sensori di luce e prossimità con i quali autoregolare la luminosità dei pulsanti superiori in base alla luce ambientale e salutare l’utente che si avvicina, lo smart speaker Bang & Olufsen Level può essere acquistato, anche in Italia, a 1.499 euro per il modello con griglia in rovere, e a 1.249 euro con quella in tessuto (intercambiabile).