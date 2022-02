Bang e Olufsen annuncia le cuffie da da gaming Beoplay Portal per PC, PS e Switch

Dopo il modello della scorsa primavera, dedicato alle consolle Xbox X ed S, il marchio danese Bang & Olufsen ha annunciato un nuovo modello di cuffie, sempre della serie Beoplay Portal, che guardano ancora al mondo del gaming, ma nell’ottica del supporto ai PC ed alle consolle PlayStation.

Le rinnovate (al prezzo di 499 euro) cuffie over-ear Bang & Olufsen Portal, nonostante il peso di 279 grammi, sono innanzitutto comode, con un archetto formato da un pezzo unico di alluminio fresato avvolto da un’imbottitura che preme di meno sul capo grazie a una leggera sfalsatura del suo rilievo, a sua volta rivestita da pelle di vacchetta. I padiglioni presentano superfici touch con rivestimento argentato o dorato, intervenendo sulle quali è possibile regolare il volume, gestire la musica o le telefonate, la cancellazione attiva del rumore, la modalità trasparenza o silenziare il microfono. I cuscinetti in memory foam, a contatto con le orecchie, presentano una sporgenza per aderire alla forma del capo e risultano rivestiti in pelle di agnello.

Eleganti nel design, con le colorazioni Black Anthracite, Navy e Grey Mist, le nuove cuffie B&O Portal per PS e PC integrano i classici driver elettrodinamici con magneti al neodimio, da 40 mm (20 Hz e 22 kHz di risposta in frequenza, 95 decibel di sensibilità a 1 kHz / 1 mW): un ulteriore miglioramento alla qualità sonora è offerto dal dalla tecnologia di surround virtuale nota come Dolby Atmos for Headphones (in stile Razer Surround), ma soprattutto dalla cancellazione attiva del rumore, avvalorata dall’integrazione di quattro microfoni (due per parte, feed-forward e feed-back) dedicati, mentre 4 microfoni MEMS (due condivisi con l’ANC) si occupano di garantire chiamate e chat in-game nitide, isolando al meglio la voce dai frastuoni di fondo via funzione Own Voice.

Per la connessione con la sorgente, le nuove cuffie Beoplay Portal offrono il supporto al Wi-Fi monobanda (2.4 GHz), la possibilità di connettersi via cavo da 1.25 metri con jack da 3.5 mm, il supporto al Bluetooth 5.1 (con codec aptX Adaptive ed SBC) verso due dispositivi in contemporanea (multi-point), la facoltà di funzionare in tandem con gli standard di accoppiamento Microsoft Swift Pair e Google Fast Pair, la certificazione Made for iPhone e, ora, anche un dongle USB wireless Type-C che, appunto, offre la compatibilità e il collegamento con PS, Nintendo Switch, e PC.

Sul piano dell’autonomia, le rinnovate cuffie Beoplay Portal di Bang & Olufsen promettono un’autonomia raddoppiata (42 ore) rispetto al precedente modello, se si parla di ANC attiva: avvalendosi del dongle wireless, l’autonomia guadagna comunque 7 ore (per un totale di 19) rispetto alla passata iterazione.