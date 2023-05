Arriva Telly, la smart tv gratis in cambio di privacy e pubblicità

Uno dei servizi di streaming più famosi al mondo è senza dubbio Pluto TV, che propone diversi canali e contenuti supportati dalla pubblicità e quindi gratuiti. Ilya Pozin, co-fondatore di questo servizio, ha inteso riproporre lo stesso modello di business nell’hardware e ha ideato “Smart TV“, una TV intelligente regalata agli utenti in cambio della pubblicità e di un po’ della loro privacy.

Smart TV impiega un pannello principale da 55 pollici con risoluzione HDR 4K: si tratta del Theater display, che mostra i programmi e i contenuti, prelevati dal sintonizzatore TV via etere, dalle tre porte HDMI e dalle due porte USB sul retro. Il sistema operativo, TellyOS, per ora non supporta gli streaming di terze parti, come Disney+ o Netflix, ma il problema si può facilmente ovviare visto che assieme alla TV viene regalato un dongle Android TV 4K. In compenso è previsto il supporto a popolari servizi di streaming audio.

In cima è presente una webcam, con otturatore chiuso per default, che permette le videochiamate con Zoom e, grazie ai sensori di movimento, esperienze di gaming interattivo con una quarantina di giochi preinstallati, e di fitness: l’array dei microfoni si può usare anche per comandare l’assistente vocale, mediante attivazione Hey Telly, e chiedergli ad esempio di attivare un timer o di posticipare una sveglia.

Sotto lo schermo si trova una soundbar: a tal proposito Telly può contare su un assortimento di 5 driver per un maggior coinvolgimento. In basso rispetto alla soundbar c’è un secondo display, chiamato Smart Screen: più che altro si tratta di una striscia bassa, larga quanto la TV, dove verranno mostrati vari widget, come quelli per il meteo, le quotazioni di Borsa e i risultati sportivi, con la parte di destra sempre destinata agli annunci o quella di sinistra che proporrà articoli sponsorizzati.

Secondo l’azienda, quando l’utente non sta guardando nulla, sarà possibile che gli annunci invadano anche lo schermo principale: inoltre, di tanto in tanto verranno proposti dei sondaggi che permetteranno di conseguire dei Telly Rewards, come buoni regalo per Starbucks o Netflix.

Le condizioni perché la TV sia ottenuta gratis prevedono non solo che la consumazione degli annunci pubblicitari, ma anche che l’utente condivida informazioni, ad esempio sui contenuti che consuma, la durata delle sessioni, i canali consultati, e sulle modalità di interazione con la TV (le query, se c’è qualcuno davanti alla TV quando è accesa, i pulsanti premuti etc). L’utente può sempre rifiutarsi ma in tal caso o deve restituire la TV o deve pagarla, per 500 dollari.

L’azienda dietro l’iniziativa prevede di spedire mezzo milione di unità di Smart TV quest’estate: per riceverla, per ora negli USA, è necessario mettersi in lista d’attesa (su www.freetelly.com/).