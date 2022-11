Amazfit: svelato lo smartwatch Pop 2. Eccone le specifiche

Ascolta questo articolo

Dopo il Falcon del mese scorso, il marchio cinese Huami/Zepp è tornato a farsi vivo, listando – forse per errore – sul proprio sito indiano un nuovo smartwatch, il Pop 2, presumibilmente economico (ipotizzato intorno ai 300 zloty, pari a circa 64 euro) come il predecessore, dacché per ora viene precisato come in “pre-ordine” e in arrivo “prossimamente“.

Il nuovo smartwatch Pop 2 di Amazfit, cadenzato nelle colorazioni oro rosa e nero, ha un design che ricorda i modelli già visti nelle famiglie BIP e GTS: in particolare, rispetto al GTS 4 ha lo schermo più grande, lati maggiormente arrotondati e, sul lato della cassa in metallo, al posto della coroncina, un pulsante solo in acciaio inossidabile. Resistente a polvere e acqua secondo quanto previsto dallo standard IP68, per un uso anche nel nuoto, il nuovo wearable ha uno schermo da circa 45 mm.

Per la precisione, si tratta di un pannello AMOLED da 1.78 pollici, risoluto in HD+, sul quale si potranno alternare oltre 150 differenti watchfaces. La sensoristica di bordo permette di tracciare oltre 100 modalità sportive.

L’Amazfit Pop 2 non trascura, però, nemmeno il segmento della salute: in tal senso, è in grado di misurare la frequenza cardiaca, di attenzionare il sonno, e di rilevare il livello di ossigeno nel sangue (SpO2, o saturazione dell’ossigeno). I dati, sia degli allenamenti che del benessere fisico, possono poi essere analizzati con le dovute metriche grazie all’applicazione Zepp Active, che permette anche di modificarne le impostazioni e non solo.

Connesso in Bluetooth 5.2 con lo smartphone, l’Amazfit Pop 2 permette di eseguire chiamate Bluetooth, essendo dotato di microfono e speaker e di chiamare in causa l’assistente vocale, forse impersonato da Alexa: ovviamente si possono ricevere le notifiche e controllare la riproduzione della musica stipata nel proprio telefono che, però, potrebbe essere necessario portarsi dietro, dacché non si ravvisa la presenza né dell’NFC e tanto meno del GPS. L’autonomia, grazie alla batteria caricabile via pin magnetico sul retro, è dichiarata in 10 giorni di uso moderato.