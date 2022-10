Amazfit Falcon: ufficiale lo sportwatch rugged premium con GPS e coach virtuale

Ascolta questo articolo

Amazfit, brand dedicato ai device indossabili controllato dalla cinese Zepp Health attiva nella tecnologia sanitaria, ha annunciato il suo rugged phone premium Amazfit Falcon, che si pone che degno erede dei modelli T-Rex (giunti al T-Rex 2 del Maggio 2022).

Il premium multi-sport GPS watch di Amazfit ha uno chassis circolare (49,5 × 47,2 × 12,95 mm per 64 grammi senza cinturino) in titanio TC4 aeronautico scelto per il suo combinare una sensazione di eleganza con una robustezza dimostrata nella resistenza alla corrosione e a 15 test di resistenza di livello militare (es. tenendo testa a temperature da -40 a +70 °C): la calotta è in vetro zaffiro e protegge un display, sul quale è possibile leggere in qualsiasi momento durante l’allenamento i dati dello stesso, in veste di AMOLED da 1.28 pollici risoluto a 416×416 pixel, con 1.000 nits come luminosità di picco. L’interazione con l’interfaccia avviene tanto col touch quanto attraverso 4 pulsanti fisici.

Grazie ai sensori dorsali (tra cui il BioTracker 3.0), l’Amazfit Falcon monitora lo stress, l’SPO2 (saturazione dell’ossigeno nel sangue) e h24 la frequenza cardiaca: il GPS dual band con aggancio a 6 sistemi di posizionamento fornisce una localizzazione precisa, con l’utente che, importati i percorsi via app Zepp, potrà avvalersi della navigazione in tempo reale e, per tornare sui propri passi, della modalità Track Back.

Sportivamente parlando, l’Amazfit Falcon offre oltre 150 modalità sportive, compresa quella Triathlon, la Golf Swing e, datosi che il wearable è impermeabile sino a 20 atmosfere, anche quelle per gli sport acquatici ad alta velocità, come il Kitesurfing: gli amanti degli allenamenti in palestra apprezzeranno la capacità del Falcon di riconoscere decine di allenamenti basati sulla forza, oltre che le ripetizioni, le serie e il tempo di riposo, senza dimenticare, via app o templare nell’orologio, la creazione dell’allenamento a intervalli. Diversamente, chi apprezza la corsa potrà consultare la traiettoria tenuta lungo la pista via app Zepp e ottenere dalla modalità Track Run dati professionali sul giro.

Una grande novità dell’Amazfit Falcon è la funzione algoritmi AI based “Zepp Coach” che, tenuto conto dell’esperienza di esercizio e delle caratteristiche fisiche dell’utente, gli allestisce dei programmi di allenamento mirati con in più il beneficio che, riconoscendo un sovrallenamento, programma un giorno di riposo o quanto meno la riduzione ottimale dell’intensità per i piani di allenamento programmati. Ovviamente, è anche possibile coltivare un approccio personalizzato all’esercizio redigendo dei modelli di allenamento personalizzati.

Altre due novità per il fitness dell’Amazfit Falcon sono la facoltà (vista pure sui GTR 4 e GTS 4) d’interfacciarsi via Bluetooth 5.0 (che però non supporta le telefonate BT) con dispositivi di allenamento professionali esterni, come i misuratori di potenza per il ciclismo, o le fasce cardio, e il poter sincronizzare i dati dei propri allenamenti con app di terze parti, come con app di fitness di terze parti come Google Fit, Apple Health, Relive, Strava e Adidas Running.

Sul piano più smart, l’interno ospita 2,3 GB di storage, per il sistema operativo Zepp OS e per stoccarvi la propria musica da ascoltare via cuffie o auricolari senza fili: la batteria, da 500 mAh, caricabile magneticamente, promette 14 giorni di autonomia (che scendono a 21 ore in modalità GPS dual-band). L’acquisto è possibile sin da oggi anche in Italia, sull’Amazon store, al prezzo di 499,99 euro.