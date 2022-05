Amazfit T-Rex 2: ufficiale il nuovo smartwatch corazzato con 24 ore d’autonomia

Ascolta questo articolo

A conferma dei riferimenti che si erano trovati nella companion app Zepp Health, e dei rumors nati in seguito alla validazione dell’ente FCC, Huami, reduce dal varo dell’Amazfit GTR 2 New Version, ha annunciato l’arrivo, anche in Italia (oltre che in Germania e Francia), dal prossimo 1° Giugno, in 4 colorazioni ispirate alla natura, secondo un prezzo di 229.99 euro, del nuovo smartwatch corazzato Amazfit T-Rex 2.

Evoluzione del modello del 2020, il nuovo wearable Amazfit T-Rex 2 ha uno chassis impermeabile sino a 10 atmosfere (per le immersioni in acqua) e, secondo l’azienda, ha superato le difficili prove previste in 15 test di resistenza di livello militare (secondo gli standard MIL-STD-810G), denotandone la vocazione all’uso in outdoor, confermata anche dalla presenza del GPS dual band, e di sensori quali altimetro, bussola, e barometro.

Fondamentalmente, ha un design circolare, quasi da cronografo vecchio stile G-Shock di Casio, con al centro sul tettuccio un display rotondo da 1.39 pollici (vs gli 1.3 precedenti) risoluto a 454 x 454 pixel, di tipo AMOLED.

Grazie ad altri tipi di sensore, quali l’accelerometro, il giroscopio, e ai sei fotodiodi BioTracker collocati invece sul panciotto, l’Amazfit T-Rex 2 traccia la frequenza cardiaca, i livelli di stress per tutte le 24 ore, e attenziona la saturazione dell’ossigeno nel sangue SpO2: ovviamente, i dati forniti da tale sensoristica non servono solo al benessere, visto che permettono anche di ottenere delle valide metriche su oltre 150 attività sportive coperte.

Da segnalare che, col nuovo modello, arriva anche una funzionalità che, permessa l’importazione di percorsi predefiniti, consente poi di seguirli direttamente dal polso, senza dover attingere allo smartphone. È invece affidato alla connettività Bluetooth 5.0 il join con lo smartphone, da cui ricevere alert, notifiche dalle app, e avvisi delle chiamate ricevute: la batteria, dimensionata a ben 500 mAh, secondo l’azienda promette sino a 24 ore di autonomia (presumibilmente senza far troppo affidamento sul GPS e sui tracking per il benessere).