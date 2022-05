Amazfit GTR 2: ufficiale la New Version del celebre smartwatch di Huami

Ascolta questo articolo

Da qualche tempo assente dai riflettori, il brand cinese Huami, storico partner di Xiaomi, ha annunciato in India la nuova versione dello smartwatch Amazfit GTR 2, in vendita localmente dal prossimo 23 Maggio al prezzo di 11.999 rupie (146 euro) scontati inizialmente a 10.999 rupie (134 euro).

Amazfit GTR 2 New Version ha un telaio impermeabile sino a 5 atmosfere (50 metri di profondità in acqua) con un peso che è di 24.7 grammi (lega di alluminio) in versione sportiva, portati a 39 grammi nella versione classica (acciaio inossidabile): i cinturini, a sgancio rapido, sono in pelle (nero ossidiana) o silicone (Lightning Grey e Thunder Black). Sul tettuccio, il wearable colloca un display circolare AMOLED HD da 1.39 pollici risoluto a 454 x 454 pixel, con 450 nits di luminosità massima, rivestito da un vetro Gorilla Glass 2.5D e da un film anti-impronta e antiusura (in DLC) che rende il vetrino anche facile da pulire/lucidare. L’interfaccia può ruotarsi, per adattarsi ai mancini, ed è possibile alternarvi oltre 50 diverse watchface.

L’interno ospita una memoria di 3 GB per stoccarvi la propria musica, mentre un motorino vibrazionale avverte sul ricevimento di telefonate e notifiche dallo smartphone connesso in Bluetooth 5.0 LE: grazie a microfono e altoparlante, è possibile gestire le telefonate in BT dal polso, mentre la predisposizione ad Alexa permette di usarne i comandi vocali per controllare la domotica casalinga, impostare promemoria, programmi, chiedere il meteo, le notizie e non solo: off-line (senza ricorrere al Wi-Fi a 2.4 GHz) si possono anche svolgere alcune operazioni, come attivare il monitoraggio cardiaco, o avviare il tracking di un’attività. Tra le funzioni smart dell’Amazfit GTR 2 New Version, figura anche un sistema di rilevamento della calzata che blocca il wearable (lucchettabile con password) quando non indossato.

Passando al benessere, è presente la funzione PAI (Personal Activity Intelligence) che sintetizza in un indice lo stato di forma dell’utente in base al suo andamento cardiaco e al tracking delle attività: non manca il monitoraggio dello stress, e quello del sonno, con la companion app da smartphone che permette di vedere quanto tempo si sia passato nella fase di sonno leggero, pesante, REM, e di attenzionare anche i sonnellini pomeridiani.

In tema di fitness, l'Amazfit GTR 2 New Version traccia oltre 90 attività sportive (es. corsa all'aperto, ciclismo, camminata, ellittica, nuoto in piscina o acque libere, allenamento libero, tapis roulant, arrampicata, sci, trail running, etc), grazie al giroscopio, al sensore geomagnetico a 3 assi, accelerometro, sensore di pressione dell'aria. Grazie al sensore BioTracker 2 PPG, viene tracciata la frequenza cardiaca a riposo 24/7, le zone di frequenza cardiaca, e implementato il sistema di allarmi per le anomalie: la funzione OxygenBeats, invece, si occupa di monitorare la saturazione dell'ossigeno nel sangue.

Dulcis in fundo, il capitolo autonomia. L’Amazfit GTR 2 New Version ha una batteria da 471 mAh (caricabile in 2.5 ore) che promette sino a 38 giorni di uso base, che calano a 14 in uso tipico, a loro volta ridotti di circa la metà, 6.5, con un uso invece intenso.