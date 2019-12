Alfawise V6 e V7: ecco gli auricolari true wireless con custodie innovative

Oramai, come dimostrato col passato Watch 6, il produttore cinese Alfawise ha preso sempre più gusto nel realizzare wearable che fossero al contempo funzionali ed economici, esattamente come i nuovi auricolari Bluetooth (true wireless) che, in veste di Alfawise V6 e V7, si accompagnano con custodie di ricarica decisamente originali.

Alfawise V6 (prezzati a 26.46 euro, ma attualmente scontati del 15% a 22.57 euro su GearBest) sono minuscoli (6.00 x 4.50 x 2.50 cm) e leggeri (8 grammi) auricolari senza fili, stereo, dotati di impermeabilità IPX7 contro sudore, contatto accidentale con l’acqua, e polveri: comprensivi di driver a bobina mobile da 8 mm, grazie ai quali coprono frequenze da 20 Hz a 20 kHz, questi ultimi sfruttano il Bluetooth 5.0 per connettersi con gli smartphone Android e iOS (dagli iPhone 7 e 7 Plus agli iPhone X), anche a 10 metri di distanza e con grande efficienza energetica.

Ciò permette alle loro mini-batterie, da 50 mAh, di arrivare a 72 ore di stand-by, tradotte in 5 ore di effettiva autonomia sul campo: la custodia, quasi un piccolo scrigno con volta trasparente (sì da poter vedere i LED di ricarica), con i suoi 2.600 mAh, permette di ricaricarli 18 volte, ma anche di fungere da powerbank via microUSB per altri device. Il controllo, invece, avviene tramite un pulsante multi-funzione, che può servire ad accenderle, a stoppare/avviare la musica, ma anche a supportare le chiamate hands-free, grazie ai microfoni, potendo accettarle o mettere giù.

Sempre molto compatti (6.80 x 6.80 x 2.80 cm , per 52 grammi), gli Alfawise V7 (16.13 euro, attualmente scontati del 5%, a 15.39 euro su GearBest) godono dell’impermeabilità IPX5 che li rende utilizzabili sia il palestra che sotto la pioggia: il Bluetooth 5.0 consente loro di essere attivi appena estratti dalla custodia, dialogando tra loro per assicurare un suono stereo che, tuttavia, non inficia il fatto che possano essere adoperati singolarmente.

Anche in questo caso comprensivi di driver da 8 mm, con frequenze 20-20000 Hz e 32 ohm di impedenza, ma con anche un sistema di riduzione del rumore (CVC 8.0, es. per minimizzare il fruscio del vento), gli Alfawise V7 montano batterie da 45 mAh, accreditate di 5 ore di ascolto musicale o di gestione telefonica, trovando poi giovamento per il rabbocco energetico nella custodia da 400 mAh, caricabile in 1.5 ore via microUSB, formata da due metà a scorrimento inverso e con un display che mostra numericamente il suo stato di ricarica e, via colonnine laterali, quello delle due unità in-ear.