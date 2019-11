Alfawise Watch 6: in arrivo lo smartwatch low cost per gala e sport

Specializzata in aspirapolveri smart ed accessori per la domotica in generale, il produttore cinese Alfawise è tornato ad occuparsi di smartwatch, dopo l’Alfawise H19 in stile Apple Watch, col nuovo e più originale Alfawise Watch 6, adatto tanto ai contesti sportivi quanto a quelli professionali nei quali è richiesto un look più formale.

Alfawise Watch 6 si presenta con uno chassis da 47 mm in zinco dipinto di nero, impermeabile (IP67), sormontato da un display TFT totalmente touch, da 1.3 pollici, con risoluzione da 240 x 240 pixel: i cinturini, in taglia da 22 mm, facili a sostituirsi, sono di due tipi, con quello più pregiato, per le occasioni formali, in morbida pelle marrone, e quello più sportiveggiante, redatto in traspirante silicone nero.

Sul dorso, è presente un cardiofrequenzimetro, che permette all’Alfawise Watch 6 di attenzionare (oltre al nuoto) 7 attività sportive (calcio, corsa, salto, camminata, ciclismo, pallacanestro, badminton), registrando il parametro della frequenza cardiaca, ma anche della percentuale di ossigeno nel sangue.

Sempre in ottica salutistica, ed ancora tramite l’app Android/iOS “Da Fit“, non manca l’analisi del sonno, o gli avvisi anti sedentarietà, che invitano a fare del movimento: sul versante puramente smart, grazie al Wi-Fi ed al Bluetooth, è possibile controllare la musica e la fotocamera dello smartphone associato, visualizzare le previsioni meteo, ricevere gli avvisi delle chiamate, e le notifiche degli SMS o delle app più popolari (tra cui Twitter e Facebook, Instagram, Skype, e WhatsApp).

Non manca, ovviamente, una batteria che, data la sua capienza di 280 mAh, consente allo smartwatch Alfawise Watch 6 di garantire 30 giorni di autonomia in stand-by, ridotti a più realistici 7/10 giorni in uso medio e con funzioni smart attive, e 15 giorni in modalità da puro orologio. Attualmente, Alfawise Watch 6 è già disponibile al pre-ordine, presso l’e-commerce GearBest, al prezzo di 36 euro, con uno sconto del 7% sul prezzo finale di listino (di 38.56 euro).