Alfawise H6: in promo il box multimediale smart con Android Pie

Normalmente, quando si è in possesso di una TV tradizionale, si pensa che per poter fruire di funzionalità smart sia necessario cambiarla con un modello più recente. Tuttavia, ricorrendo ai set-top-box multimediali smart, animati da Android, è possibile ridare linfa vitale alla propria ancor valida televisione da salotto, esattamente come grazie all’ultimo TV box asiatico Alfawise H6.

Frutto di Alfawise, che negli ultimi tempi si è dedicata più che altro a smartwatch (es. T1S, S16), il box H6 è un elegante quanto piatto (11.50 x 11.50 x 2.00 cm) quadrato con bordi arrotondati, e luci a LED variegate tanto sul perimetro quanto sul logo posto nel tettuccio. L’interazione con eventuali pennette o hard disk viene gestita mediante due porte, USB 2.0 e 3.1, mentre il collegamento con la TV avviene mediante un ingresso HDMI: in quanto dotato di Wi-Fi con supporto al Miracast ed al DLNA, gestisce il mirroring da computer e notebook, per la visione dei contenuti locali su schermi più grandi.

Le elaborazioni computazionali dell’Alfawise H6 sono gestire dal processore quadcore Allwinner H6 e dalla scheda grafica ali-T720MP2, capace di supportare i flussi video che, compressi col codec H.265, occupano meno spazio nella larghezza di banda, ma non a detrimento della qualità, pari a quella del meno efficiente codec precedente.

In termini di memorie, il box TV Alfawise H6 è configurato in modo da avvalersi di 4 GB di RAM e di 32 GB di storage, comunque espandibile via microSD sino a un massimo di ulteriori 128 GB di archiviazione.

Connesso alla rete internet, oltre che dal summenzionato Wi-Fi, anche mediante la porta RJ45 per la connessione cablata, l’Alfawise H6 è animato da Android Pie 9.0, penultima distribuzione del robottino verde, con al seguito il Play Store e tutte le app, anche di video streaming, da esso scaricabili. Attualmente, è in vendita su Gearbest con uno sconto del 12% sul prezzo finale, di 39.40 euro e, quindi, può essere acquistato promozionalmente alla cifra di 34.72 euro, con spedizione prioritaria gratuita verso il Bel Paese.