Alfawise T1S: in promo lancio lo sportwatch elegante con feature anche per le donne

Alfawise, noto brand cinese che contende a Xiaomi la palma della versatilità, ha da poco avviato la promozione del suo ultimo smartwatch sportivo, l’Alfawise T1S che, a fronte di un look molto elegante in grafite nera, annovera non poche funzionalità sia smart che salutistiche.

Lo chassis dell’Alfawise T1S, evoluzione dell’ancora recente T1, di cui mantiene la generale impostazione estetica, è in lega di zinco, rinforzata da ABS (polimeri termoplastici), in modo da poter conseguire l’immunità IP67 contro acqua e polvere: caratterizzato sul dorso da un cardiofrequenzimetro (SCR30) per registrare la pressione, la frequenza cardiaca 24/7, l’ossigenazione del sangue e, di lato, da una coroncina rotante per muoversi tra i menu o cambiare le watchface, sul tettuccio monta un display circolare a colori, di tipo TFT, con 1.3 pollici di diagonale e una risoluzione HD di 240 x 240 pixel.

Equipaggiato questa volta col processore Hs6620D, eleva l’autonomia della batteria (da 240 mAh) a 15 ore (vs le precedenti 12) complessive: connesso con lo smartphone, ne controlla la fotocamera, e ne riceve le notifiche dalle app o gli avvisi di chiamata.

Di suo, grazie alle memorie in dotazione (128 KB di RAM e 1 MB di storage) implementa a dovere un firmware proprietario in grado di garantire l’alert anti sedentarietà, la stima delle calorie bruciate, il contapassi, e (mediante il GPS integrato) il conteggio della distanza coperta. La presenza di vari sensori, poi, permette anche il monitoraggio del sonno, l’acquisizione di vari parametri durante le attività fisiche (sincronizzati col telefono via app WearFit 2.0), cui si aggiunge una particolare attenzione al pubblico femminile, che potrà usare l’Alfawise T1S per registrare il periodo dell’ovulazione, quello del ciclo mestruale ed altri parametri ad hoc per il proprio benessere.

Comodo da indossarsi grazie al cinturino in silicone con forature traspiranti, e in virtù del peso, 50 grammi, solo di poco superiore al predecessore, l’Alfawise T1S è attualmente promozionato in offerta lancio al prezzo di 18.55 euro, con uno sconto del 18% sul prezzo abituale (22.04 euro), sullo store dell’importatore asiatico Gearbest.