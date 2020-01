Alfawise S16: economico ed elegante sportwatch con ottima autonomia

Grazie alle emergenti tigri cinesi, ormai non è più necessario impegnare grosse cifre per disporre d’un wearable ben equipaggiato e con tante funzioni. A riprova di ciò, il colosso cinese Alfawise è riuscito a sfoggiare, presso il proprio store locato su GearBest, lo smartwatch S16 a poco meno di 24 euro.

Alfawise S16 ha uno chassis circolare in alluminio rivestito di policarbonato (10.80 x 7.50 x 5.50 cm, per 55 grammi), impermeabile IP67 per l’impiego anche sotto la pioggia, o in vasca durante una sessione di nuoto: i cinturini, in silicone, hanno un’elegante nuance bicolore, scura all’esterno e chiara all’interno, che ne permette l’uso anche in circostanze eleganti, ove è possibile sfoggiare gli elaborati motivi della texture.

Il display, un pannello TFT, è un modello a colori dimensionato a 1.22 pollici che, in ottica personalizzazione, può essere decorato con diverse watchface a scelta. Su tale area visiva, Alfawise S16 mostra le previsioni meteo e le notifiche (chiamate in arrivo o perse, testi dei messaggini, da app quali Facebook, Twitter, WeChat, Line, WhatsApp, etc) dello smartphone Android (dalla 5.1) o iOS (dalla 8), associato via Bluetooth 4.0: sempre grazie a tale connessione, permette di controllare la musica in riproduzione sul telefono, di azionarne la fotocamera, di recuperare il telefono se smarrito.

In ottica salutistica, Alfawise S16 supporta il monitoraggio del sonno (fase leggera, profonda, risvegli), gli avvisi anti-sedentarietà, alcune metriche (passi fatti, distanze coperte, tempi impiegati, calorie bruciate) su 8 diverse attività sportive (comprensive di corsa, basket, camminata, ciclismo), il feedback cardiaco 24/7 (pressione arteriosa, frequenza cardiaca, stima dell’ossigenazione sanguigna) mediante il cardiofrequenzimetro ottico sul dorso.

Animato dal processore Nordic NRF52832, con 64 KB di RAM e 32 MB di ROM, Alfawise S16 monta una batteria agli ioni di litio da 170 mAh che, caricata (a 5V/1A) in 2/3 ore, garantisce un mese di stand-by, o una comunque ragguardevole settimana di utilizzo completo di media intensità, prima di necessitare di un rabbocco energetico.

Disponibile in varie colorazioni (giallo, grigio, rosso, verde), Alfawise S16 può essere già acquistato, promozionato del 19% rispetto al prezzo standard (29.26 euro), secondo un listino di 23.66 euro.